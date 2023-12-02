Как выглядит полуостров Калаупапа — бывшая резервация прокаженных на Гавайях

На полуостров прокаженных — Калаупапа — попасть трудно. Можно заказать экскурсию, а чтобы приехать самостоятельно, нужны специальные разрешения. Есть много бюрократических препятствий, призванных защитить жителей полуострова — например, запрещено снимать прокаженных. Как выглядит бывшая резервация прокаженных сейчас — в фотогалерее RTVI.

Закон о принудительном карантине больных проказой на Гавайях отменили в 1969 году. Получив возможность покинуть Калаупапу, многие жители предпочли остаться. В 2021 году в поселении, ставшем частью нацпарка, проживало десять бывших пациентов.