Как выглядит полуостров Калаупапа — бывшая резервация прокаженных на Гавайях
На полуостров прокаженных — Калаупапа — попасть трудно. Можно заказать экскурсию, а чтобы приехать самостоятельно, нужны специальные разрешения. Есть много бюрократических препятствий, призванных защитить жителей полуострова — например, запрещено снимать прокаженных. Как выглядит бывшая резервация прокаженных сейчас — в фотогалерее RTVI.
Закон о принудительном карантине больных проказой на Гавайях отменили в 1969 году. Получив возможность покинуть Калаупапу, многие жители предпочли остаться. В 2021 году в поселении, ставшем частью нацпарка, проживало десять бывших пациентов.
Тропинка, ведущая к скалам Калаупапы. Изгнание больных в изолированное поселение было когда-то ответом правительства на смертельную вспышку проказы в 1800-х годах. Вспышки болезни продолжались и в следующем веке Jessie Wardarski / AP
Облака от проходящего шторма накрывают полуостров Калаупапа. Паломничество в поселение сопряжено с большими логистическими трудностями, поскольку этот участок северного острова Молокаи отличается изолированностью Jessie Wardarski / AP
Кьонг Сон Тойофуку и ее муж Ланс Тойофуку прилетели в бывшую колонию для больных проказой в Калаупапе вместе с сестрами и жительницами поселения Алисией Дэмиен Лау (вторая справа) и Барбарой Джин Вайда (справа). Супруги Тойофуку получили разрешение и приглашение от священника Калаупапы посетить место, где святой Дэмиен ухаживал за больными проказой Jessie Wardarski / AP
Преподобный Патрик Киллилеа причащает Мели Ватануки на мессе Jessie Wardarski / AP
Кормушка для животных на обочине грунтовой дороги Jessie Wardarski / AP
Паломники заходят в церковь Святой Филомены Jessie Wardarski / AP
Месса в церкви Святой Филомены. Церковь была расширена и использовалась святым Дамиеном и его прихожанами в 1800-х годах, когда он жил с больными проказой, сосланными в поселение, и ухаживал за ними. Jessie Wardarski / AP
Лэнс Тойофуку беседует с сестрами Алисией Дэмиен Лау и Барбарой Джин Вайда после мессы в церкви Святой Филомены Jessie Wardarski / AP
Мели Ватануки рассказывает о молитве католическим святым Jessie Wardarski / AP
Барбара Джин Вайда из общины Сестер Святого Франциска играет с кошкой Jessie Wardarski / AP
Мемориал преподобного Максима Андре Jessie Wardarski / AP
Ожерелья, ракушки и кресты на могиле отца Дамиена возле церкви Святой Филомены. Дамиен был причислен к лику католических святых в 2009 году за то, что в 1800-х годах заботился о физических и духовных нуждах больных проказой. Его тело было перевезено на родину в Бельгию в 1936 году Jessie Wardarski / AP
Преподобный Патрик Киллилеа в своем доме Jessie Wardarski / AP
Фотографии церквей Святого Дамиена, Святой Марианны и Святой Филомены украшают стену дома преподобного Киллилеа Jessie Wardarski / AP