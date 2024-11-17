Как выглядит попадание израильской бомбы в жилой дом в Бейруте. Фотогалерея

Фотограф Associated Press Хассан Аммар заснял попадание бомбы в многоэтажный жилой дом в бейрутском районе Таюн — он использовал длиннофокусный объектив, заняв позицию на безопасном расстоянии. Рядом на улице собрались сотни зевак, которые тоже держались подальше — в нескольких сотнях метров от места взрыва, возле кольцевой дорожной развязки.

Нанесшая удары по Бейруту израильская армия заявила, что в жилом доме находились некие объекты, принадлежащие ливанской боевой группировке «Хезболла». Но фотограф Аммар, который вырос менее чем в километре оттуда, другого мнения: он бывал тут много раз, на первом этаже находилась нотариальная контора, а рядом — магазин спорттоваров. Рядом с домом находится кладбище, где его семья хоронила своих близких. В период 15-летней гражданской войны в Ливане, закончившейся в 1990 году, этот дом находился как раз на линии между мусульманскими и христианскими кварталами.

Жители района Таюн получили предупреждение от ЦАХАЛ о предстоящих ударах с воздуха по неким объектам, им было предложено немедленно эвакуироваться. По данным ливанских СМИ, разрушенный дом, похоже, пустовал на момент атаки, поскольку в результате никто не погиб и не пострадал. Но большая часть здания превратилась в руины.

По оценке эксперта, рассмотревшего снимки, дом был разрушен крупной авиабомбой общего назначения серии Mk-84, оснащенной хвостовым комплектом Joint Directed Attack Munition (JDAM) компании Boeing. Специалист отметил, что использование таких боеприпасов в жилых районах несет в себе значительный риск для гражданского населения и мирных объектов.

Израильские военные утверждают, что принимают меры по сокращению жертв среди гражданского населения, предупреждая об угрозе многих своих ударов по Ливану.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, за 13 месяцев боевых действий между Израилем и «Хезболлой» в стране погибло более 3200 человек, большинство из них — с середины сентября, около 27% — это женщины и дети.

Утром 17 ноября стало известно об атаке на Бейрут и другие города. В южных пригородах ливанской столицы были поражены как минимум три объекта, пострадали также здания в портовом городе Тире.

В результате одного из ударов по Бейруту, как сообщили ливанские власти, погиб пресс-секретарь «Хезболлы» и ее представитель в стране Мохаммед Афиф. СМИ отмечают, что он стал публичным лицом организации после гибели ее лидера Хасана Насраллы, также убитого израильскими военными.

Израильские военные заявили, что эти атаки были «основаны на разведданных» и нацелены на командные центры и инфраструктуру «Хезболлы», а гражданские лица, которые могли бы оказаться под угрозой, получили предупреждения.