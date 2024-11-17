Визуал
17.11.2024 / 20:37

Как выглядит попадание израильской бомбы в жилой дом в Бейруте. Фотогалерея

Как выглядит попадание израильской бомбы в жилой дом в Бейруте. Фотогалерея
Hassan Ammar / AP

Фотограф Associated Press Хассан Аммар заснял попадание бомбы в многоэтажный жилой дом в бейрутском районе Таюн — он использовал длиннофокусный объектив, заняв позицию на безопасном расстоянии. Рядом на улице собрались сотни зевак, которые тоже держались подальше — в нескольких сотнях метров от места взрыва, возле кольцевой дорожной развязки.

Hassan Ammar / AP

Нанесшая удары по Бейруту израильская армия заявила, что в жилом доме находились некие объекты, принадлежащие ливанской боевой группировке «Хезболла». Но фотограф Аммар, который вырос менее чем в километре оттуда, другого мнения: он бывал тут много раз, на первом этаже находилась нотариальная контора, а рядом — магазин спорттоваров. Рядом с домом находится кладбище, где его семья хоронила своих близких. В период 15-летней гражданской войны в Ливане, закончившейся в 1990 году, этот дом находился как раз на линии между мусульманскими и христианскими кварталами.

Hassan Ammar / AP

Жители района Таюн получили предупреждение от ЦАХАЛ о предстоящих ударах с воздуха по неким объектам, им было предложено немедленно эвакуироваться. По данным ливанских СМИ, разрушенный дом, похоже, пустовал на момент атаки, поскольку в результате никто не погиб и не пострадал. Но большая часть здания превратилась в руины.

Hassan Ammar / AP

По оценке эксперта, рассмотревшего снимки, дом был разрушен крупной авиабомбой общего назначения серии Mk-84, оснащенной хвостовым комплектом Joint Directed Attack Munition (JDAM) компании Boeing. Специалист отметил, что использование таких боеприпасов в жилых районах несет в себе значительный риск для гражданского населения и мирных объектов.

Hassan Ammar / AP

Израильские военные утверждают, что принимают меры по сокращению жертв среди гражданского населения, предупреждая об угрозе многих своих ударов по Ливану.

Hassan Ammar / AP

По данным Министерства здравоохранения Ливана, за 13 месяцев боевых действий между Израилем и «Хезболлой» в стране погибло более 3200 человек, большинство из них — с середины сентября, около 27% — это женщины и дети.

Hassan Ammar / AP

Утром 17 ноября стало известно об атаке на Бейрут и другие города. В южных пригородах ливанской столицы были поражены как минимум три объекта, пострадали также здания в портовом городе Тире.

Hassan Ammar / AP

В результате одного из ударов по Бейруту, как сообщили ливанские власти, погиб пресс-секретарь «Хезболлы» и ее представитель в стране Мохаммед Афиф. СМИ отмечают, что он стал публичным лицом организации после гибели ее лидера Хасана Насраллы, также убитого израильскими военными.

Hassan Ammar / AP

Израильские военные заявили, что эти атаки были «основаны на разведданных» и нацелены на командные центры и инфраструктуру «Хезболлы», а гражданские лица, которые могли бы оказаться под угрозой, получили предупреждения.

Максим Кардопольцев