Визуал
23.02.2025 / 19:30

Католики молятся о здоровье папы римского Франциска. Фото дня

Католики молятся о здоровье папы римского Франциска. Фото дня
Andrew Medichini / AP

23 февраля 2025 года, Рим, Италия. Верующие молятся у статуи Иоанна Павла II перед клиникой Агостино Джемелли, где с 14 февраля находится папа римский Франциск.

Понтифик был госпитализирован для лечения затянувшегося бронхита, позднее у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 22 февраля пресс-служба Ватикана сообщила, что папа перенес «продолжительный респираторный криз, похожий на астму», ему потребовалось переливание крови и большая доза кислорода. При этом он не прикован к постели, дышит самостоятельно и продолжает работать. По словам врачей, Франциск реагирует на лечение, но риски сохраняются.

Дьяконы принимают участие в юбилейной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане, которую должен был возглавить папа Франциск, госпитализированный более недели назад в римскую клинику Агостино Джемелли и находящийся в критическом состоянии.
Alessandra Tarantino / AP

Alessandra Tarantino / AP
Рукоположение новых дьяконов во время мессы в соборе Святого Петра в Ватикане