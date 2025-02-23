Католики молятся о здоровье папы римского Франциска. Фото дня

23 февраля 2025 года, Рим, Италия. Верующие молятся у статуи Иоанна Павла II перед клиникой Агостино Джемелли, где с 14 февраля находится папа римский Франциск.

Понтифик был госпитализирован для лечения затянувшегося бронхита, позднее у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 22 февраля пресс-служба Ватикана сообщила, что папа перенес «продолжительный респираторный криз, похожий на астму», ему потребовалось переливание крови и большая доза кислорода. При этом он не прикован к постели, дышит самостоятельно и продолжает работать. По словам врачей, Франциск реагирует на лечение, но риски сохраняются.