Климатический саммит в Дубае. Фото дня

Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, 6 декабря. Обстановка в выставочном центре Expo City Dubai, где с 30 ноября по 12 декабря проходит 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Мероприятие привлекло около 100 тысяч участников из 150 государств. В рамках саммита страны должны подвести промежуточные итоги Парижского соглашения — ключевого договора по климату, заключенного в 2015 году, наметить курс действий по резкому сокращению выбросов, а также защите жизней людей и средств к существованию.