Клубы токсичного дыма после взрыва в порту Ирана. Фото дня

27 апреля 2025 года, Бандар-Аббас, Иран. Дым поднимается в небо после мощного взрыва и пожара, произошедших 26 апреля в порту Шахид Раджаи на юге Ирана.

По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 40 человек, более 1,2 тысячи получили ранения. Министерство здравоохранения рекомендовало жителям близлежащих городов оставаться дома и носить защитную одежду.

По версии компании Ambrey Intelligence, которая занимается оценкой морских рисков, инцидент в порту стал результатом неправильного обращения с твердым топливом, предназначенным для использования в баллистических ракетах. Министерство обороны Ирана связало эти сообщения с «вражескими психологическими операциями» и заявило, что в районе взрыва не было военных грузов.

Спустя день пожары все еще полыхают, а над окрестностями висит густое черное облако токсичных химикатов, передает «Би-би-си».