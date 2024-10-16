Комета Цзыцзиньшань-ATLAS. Фото дня

16 октября 2024 года, Владивосток, Приморский край, Россия. Вид на комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) с побережья бухты Безымянная.

Комета была открыта в январе 2023 года на обсерватории Цзыцзиньшань в Китае. Вероятно, это самая яркая комета на небе за последние 13 лет. 12 октября она оказалось на минимальном от Земли расстоянии — около 70 млн км. В связи с этим комету можно увидеть без телескопа. Сообщалось, что она будет видна с Земли в течение порядка 2,5 месяцев.

Сейчас комета продолжает удаляться и от Солнца, и от Земли, ее яркость уменьшается, отмечает издание N + 1. Желающим увидеть или запечатлеть небесное тело издание рекомендует сделать это до конца недели. Для этого потребуется открытый западный горизонт и хорошая безоблачная погода.

«Комета движется по гиперболической орбите с эксцентриситетом чуть больше единицы — это значит, что больше она к нам не вернется!» — предупреждает N + 1.