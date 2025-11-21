Конкурс «Мисс Вселенная — 2025». Фотогалерея

Мексиканка Фатима Бош 21 ноября завоевала титул «Мисс Вселенная-2025».

Ее путь к победе был омрачен публичным конфликтом с организатором, который назвал конкурсантку «тупой» и попытался вывести ее из помещения под охраной. В знак солидарности с Бош несколько участниц покинули мероприятие. Тайский предприниматель в итоге был отстранен от работы.

Российская представительница Анастасия Венза не вошла в топ-30 финалисток.

Участницы конкурса — в фотогалерее RTVI