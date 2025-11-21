Конкурс «Мисс Вселенная — 2025». Фотогалерея

Мексиканка Фатима Бош 21 ноября завоевала титул «Мисс Вселенная-2025».
Ее путь к победе был омрачен публичным конфликтом с организатором, который назвал конкурсантку «тупой» и попытался вывести ее из помещения под охраной. В знак солидарности с Бош несколько участниц покинули мероприятие. Тайский предприниматель в итоге был отстранен от работы.
Российская представительница Анастасия Венза не вошла в топ-30 финалисток.
Участницы конкурса — в фотогалерее RTVI
Мисс Япония Каори Хасимото Sakchai Lalit / AP
Мисс Франция Ева Гиллес Sakchai Lalit / AP
Мисс Великобритания Даниэль Латимер Sakchai Lalit / AP
Мисс Швейцария Наима Акоста Sakchai Lalit / AP
Мисс Канада Джейми Ванденберг Sakchai Lalit / AP
Мисс Индонезия Санли Лиу Sakchai Lalit / AP
Мисс Куба Лина Луасес Sakchai Lalit / AP
Мисс Мексика Фатима Бош Sakchai Lalit / AP
Мисс Нидерланды Натали Могбельзада Sakchai Lalit / AP
Мисс Панама Мирна Кабаллини Sakchai Lalit / AP
Мисс Перу Карла Бачигалупо Sakchai Lalit / AP
Мисс Руанда Соланж Кейта Sakchai Lalit / AP
Мисс Шри-Ланка Лихаша Уайт Sakchai Lalit / AP
Мисс США Одри Эккерт Sakchai Lalit / AP
Мисс Швеция Даниэлла Лундквист Sakchai Lalit / AP
Мисс Лаос Латтана Мунвилай Sakchai Lalit / AP
Мисс Израиль Мелани Шираз Sakchai Lalit / AP
Мисс Индия Маника Вишвакарма Sakchai Lalit / AP
Мисс Пуэрто-Рико Зашели Алисеа Sakchai Lalit / AP
Мисс Чили Инна Молл Sakchai Lalit / AP
Мисс Боливия Йессика Хаузерманн Sakchai Lalit / AP
Мисс Венесуэла Стефани Абасали Sakchai Lalit / AP
Мисс Вьетнам Хыонг Зянг Sakchai Lalit / AP
Мисс Колумбия Ванесса Пульгарин Sakchai Lalit / AP
Мисс Греция Мэри Хаципавлу Sakchai Lalit / AP
Мисс Россия Анастасия Венза Mohan Raj / Getty Images
Мисс Аргентина Альдана Массет Sakchai Lalit / AP
Мисс Египет Сабрина Магед Sakchai Lalit / AP
Мисс Россия Анастасия Венза Rungroj Yongrit / EPA / TASS
Мисс Мексика Фатима Бош побеждает на конкурсе «Мисс Вселенная 2025» Sakchai Lalit / AP