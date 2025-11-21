Визуал
21.11.2025 / 16:29

Конкурс «Мисс Вселенная — 2025». Фотогалерея

Мисс Никарагуа Ица Кастильо
Sakchai Lalit / AP

Мексиканка Фатима Бош 21 ноября завоевала титул «Мисс Вселенная-2025».

Ее путь к победе был омрачен публичным конфликтом с организатором, который назвал конкурсантку «тупой» и попытался вывести ее из помещения под охраной. В знак солидарности с Бош несколько участниц покинули мероприятие. Тайский предприниматель в итоге был отстранен от работы.

Российская представительница Анастасия Венза не вошла в топ-30 финалисток.

Участницы конкурса — в фотогалерее RTVI

Мисс Япония Каори Хасимото
Sakchai Lalit / AP

Мисс Франция Ева Гиллес
Sakchai Lalit / AP

Мисс Великобритания Даниэль Латимер
Sakchai Lalit / AP

Мисс Швейцария Наима Акоста
Sakchai Lalit / AP

Мисс Канада Джейми Ванденберг
Sakchai Lalit / AP

Мисс Индонезия Санли Лиу
Sakchai Lalit / AP

Мисс Куба Лина Луасес
Sakchai Lalit / AP

Мисс Мексика Фатима Бош
Sakchai Lalit / AP

Мисс Нидерланды Натали Могбельзада
Sakchai Lalit / AP

Мисс Панама Мирна Кабаллини
Sakchai Lalit / AP

Мисс Перу Карла Бачигалупо
Sakchai Lalit / AP

Мисс Руанда Соланж Кейта
Sakchai Lalit / AP

Мисс Шри-Ланка Лихаша Уайт
Sakchai Lalit / AP

Мисс США Одри Эккерт
Sakchai Lalit / AP

Мисс Швеция Даниэлла Лундквист
Sakchai Lalit / AP

Sakchai Lalit / AP

Мисс Лаос Латтана Мунвилай
Sakchai Lalit / AP

Мисс Израиль Мелани Шираз
Sakchai Lalit / AP

Мисс Индия Маника Вишвакарма
Sakchai Lalit / AP

Мисс Пуэрто-Рико Зашели Алисеа
Sakchai Lalit / AP

Мисс Чили Инна Молл
Sakchai Lalit / AP

Мисс Боливия Йессика Хаузерманн
Sakchai Lalit / AP

Мисс Венесуэла Стефани Абасали
Sakchai Lalit / AP

Мисс Вьетнам Хыонг Зянг
Sakchai Lalit / AP

Мисс Колумбия Ванесса Пульгарин
Sakchai Lalit / AP

Мисс Греция Мэри Хаципавлу
Sakchai Lalit / AP

Мисс Россия Анастасия Венза
Mohan Raj / Getty Images

Мисс Аргентина Альдана Массет
Sakchai Lalit / AP

Мисс Египет Сабрина Магед
Sakchai Lalit / AP

Sakchai Lalit / AP

Sakchai Lalit / AP

Мисс Мексика Фатима Бош побеждает на конкурсе «Мисс Вселенная 2025»
Sakchai Lalit / AP

Sakchai Lalit / AP