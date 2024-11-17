Конкурс «Мисс Вселенная» впервые в истории выиграла датчанка. Фотогалерея

Конкурс «Мисс Вселенная», проводившийся в 73-й раз и проходивший в Мехико, впервые в его истории выиграла участница из Дании — Виктория Кьер Тейлвиг, защитница животных, работающая в сфере торговли бриллиантами. В состязании впервые принимали участие девушки из Беларуси, Молдовы, Узбекистана, Эритреи, Гвинеи, Макао и Мальдив. Второе место досталось представительнице Нигерии, а третье — красавице из Мексики. Выступавшая от России 18-летняя студентка медвуза Валентина Алексеева сумела выйти в финал и попасть в топ-12.