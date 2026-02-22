Костер из Лабубу и царь-блин: яркие фото Масленицы в России

В России 22 февраля завершилось недельное празднование Масленицы. В Прощеное воскресенье по традиции проводятся веселые народные гулянья, ярмарки и взятие снежных городков. Торжества завершаются сожжением чучела Масленицы, олицетворяющего зиму и все плохое.

В некоторых регионах к выбору чучел подошли нестандартно: в Липецкой области сожгли «злую» Лабубу, а в калужском арт-парке Никола-Ленивец — гигантское сердце. Для верующих с 23 февраля начинается 48-дневный Великий пост — самый главный и строгий в году.