22.02.2026 / 20:44

Костер из Лабубу и царь-блин: яркие фото Масленицы в России

Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России 22 февраля завершилось недельное празднование Масленицы. В Прощеное воскресенье по традиции проводятся веселые народные гулянья, ярмарки и взятие снежных городков. Торжества завершаются сожжением чучела Масленицы, олицетворяющего зиму и все плохое.

В некоторых регионах к выбору чучел подошли нестандартно: в Липецкой области сожгли «злую» Лабубу, а в калужском арт-парке Никола-Ленивец — гигантское сердце. Для верующих с 23 февраля начинается 48-дневный Великий пост — самый главный и строгий в году.

Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области
Юлия Морозова / Агентство «Москва»

Девушка во время масленичных гуляний в селе Дубъязы
Егор Алеев / ТАСС

Артисты во время фестиваля «Рыбацкая Масленица» во Владивостоке
Илья Аверьянов / ТАСС

Член исторического военного клуба сжигает чучело Масленицы с помощью огнемета в Санкт-Петербурге
Anatoly Maltsev / EPA / TASS

Республика Татарстан. Село Дубъязы. Масленичные гулянья
Егор Алеев / ТАСС

Сожжение чучела во время масленичных гуляний в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко / ТАСС

Масленица в Екатеринбурге
Донат Сорокин / ТАСС

Сожжение чучела в виде игрушки Лабубу во время масленичных народных гуляний в селе Аргамач-Пальна, Липецкая область
Сергей Савостьянов / ТАСС

Московская область. Масленичные гулянья «Главная Масленица России» в заповеднике «Горки Ленинские»
Евгений Мессман / ТАСС

Участница празднования Масленицы в «Никола-Ленивце»
Юлия Морозова / Агентство «Москва»

Участники празднования Масленицы в «Никола-Ленивце»
Юлия Морозова / Агентство «Москва»

Калининградская область. Участники масленичных народных гуляний в поселении викингов «Кауп»
Александр Мелехов / ТАСС

Масленичное шествие в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области
Юлия Морозова / Агентство «Москва»

Участник масленичных гуляний в Бахчисарайском парке миниатюр
Сергей Мальгавко / ТАСС

Участники масленичных гуляний на территории Музея деревянного зодчества в Суздале
Владимир Смирнов / ТАСС

Приготовление блинов в археологическом парке «Аргамач», Липецкая область
Сергей Савостьянов / ТАСС

«Царь-блин» из более чем 700 обычных блинов в Бахчисарайском парке миниатюр
Сергей Мальгавко / ТАСС

Участники масленичных народных гуляний в парке «Лога», Ростовская область
Эрик Романенко / ТАСС

ЛНР. Луганск. Участники масленичных народных гуляний в парке Горького
Александр Река / ТАСС

Объект «Пылающее сердце», построенный к празднованию Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»
Юлия Морозова / Агентство «Москва»

Участники празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»
Юлия Морозова / Агентство «Москва»

Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»
Игорь Иванко / Коммерсантъ

Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области
Юлия Морозова / Агентство «Москва»

Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области
Юлия Морозова / Агентство «Москва»

Екатерина Дериглазова