Костюмированый заплыв на сапах в Петербурге. Фото дня

2 августа 2025 года, Санкт-Петербург. Люди в костюмах плывут по Крюкову каналу в рамках ежегодного костюмированного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка SUP». Мероприятие прошло в десятый раз.

Для участия в фестивале в Петербург съехались тысячи сапсерферов и любителей этого вида спорта из 270 городов России, а также из 12 стран мира — Турции, Швеции, Эстонии, Албании, Испании, Кипра, Азербайджана, Китая, Киргизии, Туркменистана и Беларуси.

Маршрут заплыва проходил по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке.