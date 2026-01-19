Визуал
19.01.2026 / 16:15

Крещенские купания и богослужения прошли в регионах России. Фотогалерея

Крещенские купания и богослужения прошли в регионах России. Фотогалерея
Егор Алеев / ТАСС

В России в ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников Крещение Господне, или Богоявление. По евангельскому преданию, в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан, что стало основой одной из важнейших христианских традиций.

По всей стране в праздник проходят торжественные богослужения, в которых принимают участие тысячи верующих. Еще одной неотъемлемой частью Крещения стали крещенские купания. В регионах России для этого заранее оборудуют специальные купели на открытых водоемах, прудах и в храмах, обеспечивая меры безопасности и дежурство экстренных служб.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

Dmitri Lovetsky / AP

Pavel Bednyakov / AP

Юрий Смитюк / ТАСС

Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ирина Бужор / Коммерсантъ

Владимир Смирнов / ТАСС

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Антон Великжанин / Коммерсантъ

Игорь Иванко / Коммерсантъ

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Dmitri Lovetsky / AP

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Владимир Терешков