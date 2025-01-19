Крещенские купания в России. Фотогалерея

В ночь на 19 января, когда православные христиане празднуют Крещение Господне, в России начались крещенские купания. В РПЦ неоднократно подчеркивали, что крещенские купания, включая традицию трижды окунаться в воду с головой и осенять себя крестным знамением, являются народным, а не церковным обрядом.
Хотя во многих регионах стоит аномально теплая для зимы погода, на водоемах все равно оборудовали иордани — купели для погружения в форме креста. Для безопасности их оснащают деревянными ступеньками с перилами, а лед рядом покрывают ковриками, чтобы никто не поскользнулся. Поблизости устанавливают палатки для переодевания и согревания купальщиков, там же дежурят медики.
Освящение воды перед празднованием православного Богоявления возле Свято-Серафимовского монастыря на острове Русский во Владивостоке AP
Чин Великого водоосвящения на иордани в Верхнем Черневском пруде в Южном Бутове Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Крещенские купания в Новосибирске Кирилл Кухмарь / ТАСС
Верующий во время крещенских купаний в купели на реке Истра возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Крещенские купания в Строгинской пойме в Москве Alexander Zemlianichenko / AP
Верующий окунает своего сына в ледяную воду, чтобы отпраздновать православное Крещение в проруби на реке Неве в Санкт-Петербурге Dmitri Lovetsky / AP
Верующая лежит в ледяной воде возле Ачаирского монастыря недалеко от Омска Evgeniy Sofiychuk / AP
Люди крестятся, окунаясь в ледяную воду возле Ачаирского монастыря недалеко от Омска Evgeniy Sofiychuk / AP
Празднование Крещения Господня в Татарстане Егор Алеев / ТАСС
Празднование Крещения Господня в Татарстане Егор Алеев / ТАСС
Крещенские купания в купели на Москве-реке на Карамышевской набережной Анна Акельева / Коммерсантъ
Празднование Крещения Господня в Кинешме. Ивановская область Владимир Смирнов / ТАСС
Верующий во время крещенских купаний в Раифском Богородицком мужском монастыре Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Крещенские купания в Новосибирске Кирилл Кухмарь / ТАСС