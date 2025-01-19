Крещенские купания в России. Фотогалерея

В ночь на 19 января, когда православные христиане празднуют Крещение Господне, в России начались крещенские купания. В РПЦ неоднократно подчеркивали, что крещенские купания, включая традицию трижды окунаться в воду с головой и осенять себя крестным знамением, являются народным, а не церковным обрядом.

Хотя во многих регионах стоит аномально теплая для зимы погода, на водоемах все равно оборудовали иордани — купели для погружения в форме креста. Для безопасности их оснащают деревянными ступеньками с перилами, а лед рядом покрывают ковриками, чтобы никто не поскользнулся. Поблизости устанавливают палатки для переодевания и согревания купальщиков, там же дежурят медики.