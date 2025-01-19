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19.01.2025 / 14:17

Крещенские купания в России. Фотогалерея

Празднование Крещения Господня в Волгограде
Празднование Крещения Господня в Волгограде
Дмитрий Рогулин / ТАСС

В ночь на 19 января, когда православные христиане празднуют Крещение Господне, в России начались крещенские купания. В РПЦ неоднократно подчеркивали, что крещенские купания, включая традицию трижды окунаться в воду с головой и осенять себя крестным знамением, являются народным, а не церковным обрядом.

Хотя во многих регионах стоит аномально теплая для зимы погода, на водоемах все равно оборудовали иордани — купели для погружения в форме креста. Для безопасности их оснащают деревянными ступеньками с перилами, а лед рядом покрывают ковриками, чтобы никто не поскользнулся. Поблизости устанавливают палатки для переодевания и согревания купальщиков, там же дежурят медики.

Освящение воды перед празднованием православного Богоявления возле Свято-Серафимовского монастыря на острове Русский во Владивостоке
AP

Чин Великого водоосвящения на иордани в Верхнем Черневском пруде в Южном Бутове
Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Крещенские купания в Новосибирске
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Верующий во время крещенских купаний в купели на реке Истра возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Крещенские купания в Строгинской пойме в Москве
Alexander Zemlianichenko / AP

Верующий окунает своего сына в ледяную воду, чтобы отпраздновать православное Крещение в проруби на реке Неве в Санкт-Петербурге
Dmitri Lovetsky / AP

Верующая лежит в ледяной воде возле Ачаирского монастыря недалеко от Омска
Evgeniy Sofiychuk / AP

Люди крестятся, окунаясь в ледяную воду возле Ачаирского монастыря недалеко от Омска
Evgeniy Sofiychuk / AP

Празднование Крещения Господня в Татарстане
Егор Алеев / ТАСС

Празднование Крещения Господня в Татарстане
Егор Алеев / ТАСС

Крещенские купания в купели на Москве-реке на Карамышевской набережной
Анна Акельева / Коммерсантъ

Празднование Крещения Господня в Кинешме. Ивановская область
Владимир Смирнов / ТАСС

Верующий во время крещенских купаний в Раифском Богородицком мужском монастыре
Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Крещенские купания в Новосибирске
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Максим Кардопольцев