Крещенский заплыв «За крестом» в Белграде. Фотогалерея

В Белграде на Крещение состоялись традиционные заплывы за крестом, в них приняли участие более 50 человек. Ежегодно эти состязания привлекают сотни пловцов и тысячи зрителей по всей Сербии.

После чина освящения воды священник или архиерей опускает крест с борта лодки в воду, и смельчаки устремляются к нему вплавь с расстояния 33 метров — по числу лет земной жизни Спасителя. Каждый из них пытается дотронутсья до креста первым. Тот, кому это удастся, получает награду от церкви и различные почести от местной общины. Считается также, что весь следующий год победителю будет сопутствовать удача.

Обычай крещенского заплыва за крестом присущ и другим балканским странам — Греции, Македонии, Черногории, Болгарии. В Сербии эта традиция, горячо любимая народом, была подзабыта в годы правления коммунистической партии, но в конце 1990-х и особенно в начале 2000-х годов начала активно возрождаться. Параллельно росло и количество населенных пунктов, в которых устраивались заплывы. Обычно в них участвуют мужчины, но в последние годы к состязаниям начали допускать и женщин.