Кресты, самобичевание и истинная вера. Как католики провели Страстную неделю

Страстная неделя предшествует Пасхе и символизирует последнюю неделю земной жизни Иисуса Христа, которая завершается его распятием в Страстную пятницу и воскресением в Пасхальное воскресенье. Несмотря на единство обрядов Римско-католической церкви, Страстная неделя в разных странах сопровождается особыми традициями, порой весьма экстравагантными.