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30.03.2024 / 19:45

Кресты, самобичевание и истинная вера. Как католики провели Страстную неделю

Кресты, самобичевание и истинная вера. Как католики провели Страстную неделю
Jorge Saenz / AP

Страстная неделя предшествует Пасхе и символизирует последнюю неделю земной жизни Иисуса Христа, которая завершается его распятием в Страстную пятницу и воскресением в Пасхальное воскресенье. Несмотря на единство обрядов Римско-католической церкви, Страстная неделя в разных странах сопровождается особыми традициями, порой весьма экстравагантными.

Участники древнего пасхального обряда «Battenti» (флагеллянты) выходят из церкви Святого Иосифа в Вербикаро на юге Италии. Посвященные, давшие обет Богоматери Скорбящей, в Страстную пятницу проходят ночью по улицам и переулкам Вербикаро. Они ранят ноги осколками стекла и размазывают кровь по порталам и ступеням часовен и храмов в память о бичевании Христа
Valeria Ferraro / AP

Член католического братства «Покаяние апостолов и учеников Иисуса» перед шествием на Страстной неделе в городе Алкала-ла-Реаль, Испания.
Bernat Armangue / AP

Прихожане церкви и члены братства Назарянина на службе в Зипакире, Колумбия
Ivan Valencia / AP

Кающийся изображает одного из разбойников, приговоренных к распятию вместе с Иисусом Христом, и несет крест во время шествия на Страстной неделе в Каракасе, Венесуэла
Matias Delacroix / AP

Индийские католики воспроизводят распятие Иисуса Христа в Страстную пятницу в Гувахати
Anupam Nath / AP

Птицы пролетают над кукуручос (кающимися) во время шествия Иисуса Всемогущего в Страстную пятницу в Кито, Эквадор
Dolores Ochoa / AP

Художник работает над песчаной скульптурой Иисуса Христа на кресте на Страстной неделе в Лос-Ареналес-де-Кочирайя на окраине Оруро (Боливия)
Juan Karita / AP

Кающийся участник процессии Los Picaos в Страстную пятницу в Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра, Испания
Alvaro Barrientos / AP

Всадник наблюдает за реконструкцией Крестного пути на Страстной неделе в городе Тепотцотлан, Мексика
Marco Ugarte / AP

Человек в костюме римского солдата ставит ногу на лицо кающегося, который изображает одного из разбойников, приговоренных к распятию вместе с Иисусом. Каракас, Венесуэла
Matias Delacroix / AP

Члены Испанского легиона — элитного подразделения испанской армии — несут «Христа доброй смерти» во время церемонии на Страстной неделе в Малаге, Испания
Manu Fernandez / AP

Футболист Луис Энрике в роли Иисуса Христа на Крестном пути в фавеле Complexo do Alemao в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Bruna Prado / AP

Кающиеся в капюшонах в Святую пятницу в Торрес-дель-Рио, север Испании
Alvaro Barrientos / AP

Верующие несут статую Иисуса Христа мимо джаз-бара на Страстной неделе в Гаване, Куба
Ramon Espinosa / AP

Esteban Felix / AP
Верующие принимают участие в Крестном ходе на Страстной неделе в Колине, Чили

Екатерина Дериглазова