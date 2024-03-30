Кресты, самобичевание и истинная вера. Как католики провели Страстную неделю
Страстная неделя предшествует Пасхе и символизирует последнюю неделю земной жизни Иисуса Христа, которая завершается его распятием в Страстную пятницу и воскресением в Пасхальное воскресенье. Несмотря на единство обрядов Римско-католической церкви, Страстная неделя в разных странах сопровождается особыми традициями, порой весьма экстравагантными.
Участники древнего пасхального обряда «Battenti» (флагеллянты) выходят из церкви Святого Иосифа в Вербикаро на юге Италии. Посвященные, давшие обет Богоматери Скорбящей, в Страстную пятницу проходят ночью по улицам и переулкам Вербикаро. Они ранят ноги осколками стекла и размазывают кровь по порталам и ступеням часовен и храмов в память о бичевании Христа Valeria Ferraro / AP
Член католического братства «Покаяние апостолов и учеников Иисуса» перед шествием на Страстной неделе в городе Алкала-ла-Реаль, Испания. Bernat Armangue / AP
Прихожане церкви и члены братства Назарянина на службе в Зипакире, Колумбия Ivan Valencia / AP
Кающийся изображает одного из разбойников, приговоренных к распятию вместе с Иисусом Христом, и несет крест во время шествия на Страстной неделе в Каракасе, Венесуэла Matias Delacroix / AP
Индийские католики воспроизводят распятие Иисуса Христа в Страстную пятницу в Гувахати Anupam Nath / AP
Птицы пролетают над кукуручос (кающимися) во время шествия Иисуса Всемогущего в Страстную пятницу в Кито, Эквадор Dolores Ochoa / AP
Художник работает над песчаной скульптурой Иисуса Христа на кресте на Страстной неделе в Лос-Ареналес-де-Кочирайя на окраине Оруро (Боливия) Juan Karita / AP
Кающийся участник процессии Los Picaos в Страстную пятницу в Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра, Испания Alvaro Barrientos / AP
Всадник наблюдает за реконструкцией Крестного пути на Страстной неделе в городе Тепотцотлан, Мексика Marco Ugarte / AP
Человек в костюме римского солдата ставит ногу на лицо кающегося, который изображает одного из разбойников, приговоренных к распятию вместе с Иисусом. Каракас, Венесуэла Matias Delacroix / AP
Члены Испанского легиона — элитного подразделения испанской армии — несут «Христа доброй смерти» во время церемонии на Страстной неделе в Малаге, Испания Manu Fernandez / AP
Футболист Луис Энрике в роли Иисуса Христа на Крестном пути в фавеле Complexo do Alemao в Рио-де-Жанейро, Бразилия Bruna Prado / AP
Кающиеся в капюшонах в Святую пятницу в Торрес-дель-Рио, север Испании Alvaro Barrientos / AP
Верующие несут статую Иисуса Христа мимо джаз-бара на Страстной неделе в Гаване, Куба Ramon Espinosa / AP
Esteban Felix / AP Верующие принимают участие в Крестном ходе на Страстной неделе в Колине, Чили