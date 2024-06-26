Крушение пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Фото дня

Россия, Республика Коми, 26 июня. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. По данным экстренных служб, в результате аварии пострадали до 70 человек. Всего в поезде находилось 232 пассажира, из которых 150 были в сошедших с рельсов вагонах.

Что еще известно на 20:30 мск: Авария произошла через десять минут после отправления со станции рядом с городом Инта.

Основная версия случившегося — размытие железнодорожной насыпи.

Оказание помощи пострадавшим также осложняет размытая дорога рядом с местом происшествия.

Предварительная причина ЧП — размыв железнодорожной насыпи, из-за чего ж/д-пути прогнулись над образовавшейся пустотой.

По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело, виновным грозит два года колонии по ч. 1 ст. 263 УК РФ.