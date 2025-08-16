Кто стал «Миссис Россия — 2025»: победительница и ее конкурентки

Финал юбилейного XXV всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия — 2025» состоялся вечером 15 августа в московском Театральном центре «На Плющихе». Его победительница и другие участницы — в фотогалерее RTVI.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 46 женщин из 22 городов, в том числе из Ингушетии, Севастополя, Курска и других регионов.

Самой молодой претенденткой стала Юлия Савочкина из Смоленска (ей 26 лет), а самой взрослой — 63-летняя Марина Савельева из Нижнего Новгорода.

Вёл конкурс известный певец и участник «Евровидения» Дмитрий Колдун. В состав жюри вошли певица Анжелика Агурбаш, хореограф Евгений Папунаишвили, певица Наталья Гулькина, телерадиоведущая Татьяна Визбор, «Миссис Москва 2025» Марина Куклачева и композитор Григорий Гладков.

Конкурс «Миссис Россия» был учрежден президентом Фонда «Планета Женщин» Аллой Маркиной, он проводится в Москве ежегодно с 2000 года.

Обладательницы ключевых титулов конкурса получают возможность попасть на звездную обложку в журнале Womam Star World и стать героинями статьи в королевском тираже.

Среди участниц конкурса в 2025 году были жены героев СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные матери, шесть из которых воспитывают четырех и более детей.

Награды присуждались в 28 номинациях («Миссис Улыбка», «Миссис милосердия», «Миссис Интернет»). Также была учреждена одна специальная номинация «Миссис Защитница Отечества» и пять титулов: Первая, Вторая и Третья вице-миссис Россия, «Миссис Россия Классик» и «Первая вице-миссис Россия Классик».

Второй по значимости титул — «Гран-при миссис Россия — 2025» — взяла Юлия Смолякова из Самары.

В отличие от конкурсов «Мисс Россия», «Мисс мира» и других, конкурс «Миссис Россия» проводится среди замужних женщин, имеющих детей. Одной из главных его задач является повышение престижа материнства.

Свою историю конкурс «Миссис Россия» ведет с 4 апреля 1998 года, когда в московском киноконцертном зале «Октябрь» выбрали «Миссис Москва». Ею стала 28-летняя мать двух дочерей Галина Русакова. Конкурс тогда был отборочным этапом на международный смотр «Миссис Вселенная».

В 2000 году в Сочи впервые состоялся смотр красоты «Миссис Россия», обладательницей титула стала 26-летняя Оксана Мажулис из Волгограда.

В 2000-2002 годах конкурс «Миссис Россия» проходил в Сочи, но с 2003 года конкурс традиционно проводится в Москве (исключением стал 2005 год, когда смотр не состоялся вообще).

С 2000 года обладательницами звания «Миссис Россия» стали в общей сложности 27 женщин из 18 регионов РФ, поскольку в 2019, 2021 и 2023 годах у конкурса было по две победительницы. На момент победы им было от 25 до 40 лет.

Обладательницей титула «Миссис Россия — 2025» стала представительница Урала 37-летняя Екатерина Семенова, получившая главный приз — авторскую эксклюзивную корону ручной работы. Победительница конкурса рассказала журналистам, что приехала из Магнитогорска, где до этого выигрывала титулы «Краса Магнитки», «Краса Уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». Раньше Екатерина трудилась на местном телевидении, а сейчас работает тренером по дефиле и в сфере коммерческой недвижимости, а также воспитывает семилетнего сына. Кроме того, победительница конкурса состоит в общественном движении «Я — Женщина».