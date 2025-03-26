Лесной пожар и его последствия на юго-востоке Южной Кореи. Фото дня

Южная Корея, Андон, 26 марта 2025 года. Лесные пожары, вспыхнувшие 21 марта, продолжают стремительно распространяться по регионам Кёнбук и Кённам, уничтожая дома, культурные ценности и унося жизни. По последним данным, погибли уже не менее 24 человек, в том числе 73-летний пилот пожарного вертолета, который разбился при тушении огня в восточной провинции Кёнсан-Пукто. С огнем борются десятки вертолетов, около 5 тысяч человек и 560 единиц спецтехники. Тушению препятствуют сильные ветра с переменчивым направлением и засушливая погода.