Лев против кобры и арктические волки: лучшие кадры Wildlife Photographer of the Year

«Пробуждение» Габриэлла Коми увидела драматическую встречу льва и кобры в Серенгети. Змея подползла к спящим хищникам, и один из них вступил в противостояние

Лондонский Музей естественной истории представил первые снимки 61-го конкурса «Фотограф дикой природы года». В экспозицию войдут 100 работ, отобранных из рекордных 60 636 заявок со всего мира.

Фотографии оценивало международное жюри экспертов в области фотоискусства, науки и охраны природы.

Среди представленных кадров — редкий момент противостояния льва и кобры, портрет арктических волков и яркие образы фламинго и койотов. Некоторые из впечатляющих снимков сделаны юными фотографами, самым младшим из которых всего девять лет. Победителей и обладателей главных титулов Grand Title и Young Grand Title объявят 14 октября на церемонии в Лондоне. Выставка откроется 17 октября 2025 года и продлится до июля 2026 года.