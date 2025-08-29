Лев против кобры и арктические волки: лучшие кадры Wildlife Photographer of the Year
Лондонский Музей естественной истории представил первые снимки 61-го конкурса «Фотограф дикой природы года». В экспозицию войдут 100 работ, отобранных из рекордных 60 636 заявок со всего мира. Фотографии оценивало международное жюри экспертов в области фотоискусства, науки и охраны природы.
Среди представленных кадров — редкий момент противостояния льва и кобры, портрет арктических волков и яркие образы фламинго и койотов. Некоторые из впечатляющих снимков сделаны юными фотографами, самым младшим из которых всего девять лет. Победителей и обладателей главных титулов Grand Title и Young Grand Title объявят 14 октября на церемонии в Лондоне. Выставка откроется 17 октября 2025 года и продлится до июля 2026 года.
«Золотые облака». Яссен Тодоров показал отражение облаков в соляных прудах залива Сан-Франциско во время заката Jassen Todorov / Wildlife Photographer of the Year
«История двух койотов». Пархам Пурахмад использовал утренний свет, чтобы запечатлеть янтарные глаза самца койота в обрамлении хвоста самки Parham Pourahmad / Wildlife Photographer of the Year
«Нет места лучше дома». Эммануэль Тарди сфотографировал трехпалого ленивца, ухватившегося за столб с колючей проволокой в Коста-Рике. Из-за вырубки лесов животным приходится пересекать дороги Emmanuel Tardy / Wildlife Photographer of the Year
«Желеобразное лето». Ральф Пейс оказался в центре скопления медуз в Калифорнии. Чтобы защититься, он смазал кожу вазелином Ralph Pace / Wildlife Photographer of the Year
«Слизистый семейный портрет». Кутуб Уддин снял колонию слизевиков, похожих на крошечные голубые шарики на упавшем дереве Kutub Uddin / Wildlife Photographer of the Year
«Особая доставка». Бидьют Калита сфотографировал горшечную осу с гусеницей в челюстях Bidyut Kalita / Wildlife Photographer of the Year
«Ядовитый кончик». Лакшита Карунаратна снял азиатского слона на свалке. Животные гибнут от проглатывания пластика, экологи требуют защитить мусорные полигоны Lakshitha Karunarathna / Wildlife Photographer of the Year
«Рычание во время гона». Джейми Смарт изобразила благородного оленя в момент, когда он издает рев во время осеннего гона в парке Брэдгейт, Англия Jamie Smart / Wildlife Photographer of the Year
«Хрупкая река жизни». Айзек Сабо сфотографировал длиннорылых щук во время нереста в кристально чистой реке Флориды. На фото также оказалась черепаха, символизирующая целую экосистему Isaac Szabo / Wildlife Photographer of the Year
«Розовая поза». Лиана Кустер показала большого фламинго, почесывающего голову лапой. В Камарге она наблюдала за птицами, которые фильтруют воду, добывая рачков Artemia salina, придающих им розовый цвет Leana Kuster / Wildlife Photographer of the Year
«Путешествие по краю льда». Берти Грегори запечатлел момент, когда птенцы императорских пингвинов идут по краю ледника. Не найдя «ледяной рампы», они прыгнули с 15-метровой высоты в океан, чтобы начать самостоятельную жизнь Bertie Gregory / Wildlife Photographer of the Year
«Внутри стаи». Амит Эшель снял белых арктических волков на острове Элсмир, которые подошли так близко, что он почувствовал их дыхание. Эти волки — подвид серого, живут в северных регионах Канады и Гренландии Amit Eshel / Wildlife Photographer of the Year
«Суть Камчатки». Кешхав Викрам передал дух дикой Камчатки: бурый медведь шагает вдоль берега Курильского озера, на фоне из облаков выходит вулкан Ильинский, а чайка пролетает в точном выравнивании с вершиной Kesshav Vikram / Wildlife Photographer of the Year
«Смертельные уроки». Марина Кано стала свидетелем охоты гепардов в Кении. Три молодых самца тренировались на дик-дике под присмотром матери, отрабатывая навыки охоты Marina Cano / Wildlife Photographer of the Year
«Природа возвращает свое». Ситарам Раул снял летучих лисиц, вылетающих из руин в Индии. Он сфокусировался вслепую, полагаясь на вспышку. По его словам, «природа всегда возвращает себе пространство» Sitaram Raul / Wildlife Photographer of the Year