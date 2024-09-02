Визуал
02.09.2024 / 14:43

«Линейки в школьном зале»: как проходит День знаний в России

Москва, Россия
Москва, Россия
Сергей Булкин / ТАСС

2 сентября в российские школы пошли 18,5 млн детей, из которых почти 1,8 млн — первоклассники. Ко Дню знаний прошли торжественные линейки и прозвучали первые звонки. В некоторых регионах линейки состоялись в режиме повышенных мер безопасности и с акцентом на патриотическое воспитание. Подробнее о том, как мероприятия провели в Москве, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодарском крае — в материале RTVI.

Новосибирск, Россия
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Москва, Россия
Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Новосибирск, Россия
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сочи, Россия
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Москва, Россия
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Санкт-Петербург, Россия
Петр Ковалев / ТАСС

Сочи, Россия
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Москва, Россия
Сергей Булкин / ТАСС

Новосибирск, Россия
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Москва, Россия
Сергей Булкин / ТАСС

Санкт-Петербург, Россия
Anatoly Maltsev / EPA / TASS

Москва, Россия
Сергей Булкин / ТАСС

Станица Шабановская, Краснодарский край, Россия
Роман Соколов / ТАСС

Москва, Россия
Сергей Булкин / ТАСС

Москва, Россия
Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Екатеринбург, Россия
Донат Сорокин / ТАСС

Екатеринбург, Россия
Донат Сорокин / ТАСС

Новосибирск, Россия
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Владимир Терешков