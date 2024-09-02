«Линейки в школьном зале»: как проходит День знаний в России

2 сентября в российские школы пошли 18,5 млн детей, из которых почти 1,8 млн — первоклассники. Ко Дню знаний прошли торжественные линейки и прозвучали первые звонки. В некоторых регионах линейки состоялись в режиме повышенных мер безопасности и с акцентом на патриотическое воспитание. Подробнее о том, как мероприятия провели в Москве, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодарском крае — в материале RTVI.