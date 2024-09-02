«Линейки в школьном зале»: как проходит День знаний в России
2 сентября в российские школы пошли 18,5 млн детей, из которых почти 1,8 млн — первоклассники. Ко Дню знаний прошли торжественные линейки и прозвучали первые звонки. В некоторых регионах линейки состоялись в режиме повышенных мер безопасности и с акцентом на патриотическое воспитание. Подробнее о том, как мероприятия провели в Москве, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодарском крае — в материале RTVI.
Новосибирск, Россия Кирилл Кухмарь / ТАСС
Москва, Россия Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»
Новосибирск, Россия Кирилл Кухмарь / ТАСС
Сочи, Россия Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Москва, Россия Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»
Санкт-Петербург, Россия Петр Ковалев / ТАСС
Сочи, Россия Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Москва, Россия Сергей Булкин / ТАСС
Новосибирск, Россия Кирилл Кухмарь / ТАСС
Москва, Россия Сергей Булкин / ТАСС
Санкт-Петербург, Россия Anatoly Maltsev / EPA / TASS
Москва, Россия Сергей Булкин / ТАСС
Станица Шабановская, Краснодарский край, Россия Роман Соколов / ТАСС
Москва, Россия Сергей Булкин / ТАСС
Москва, Россия Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»