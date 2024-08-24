Визуал
24.08.2024 / 17:55

Ливневые дожди затопили Бангладеш. Фотогалерея

Ливневые дожди затопили Бангладеш. Фотогалерея
Fatima Tuj Johora / AP

Восемь округов Бангладеш затопили сильные ливни, которые внезапно обрушились на страну, пострадали около трех миллионов человек, по меньшей мере 15 человек погибли, сотни тысяч семей оказались в зоне подтопления.

Добровольцы везут лодку на грузовике, чтобы помочь пострадавшим от наводнения людям в Комилле, Бангладеш
Syed Mahamudur Rahman / NurPhoto / Getty Image

Добровольцы помогают людям в затопленных жилых кварталах
Fatima Tuj Johora / AP

Вид с воздуха на затопленный район Мохипал округа Фени в провинции Читтагонг, Бангладеш
Zabed Hasnain Chowdhury / NurPhoto / Getty Images

Mohammed Shajahan / ZUMA / TASS

Жители Бишумиа Хат в южной части Бангладеш эвакуируются в безопасное место
Muhammad Amdad Hossain / ZUMA / TASS

Мальчик и плывет на бревне по затопленной улице в Фени
Fatima Tuj Johora / AP

Люди идут по затопленной улице через железнодорожный переезд в Фени, прибрежном районе на юго-востоке Бангладеш
Fatima Tuj Johora / AP

Местные добровольцы спасают пожилых женщин, оказавшихся в ловушке во время наводнения, в Бишумиар Хат, Мирсарай, Бангладеш
Muhammad Amdad Hossain / ZUMA / TASS

Люди заряжают телефоны в больнице в Фени, прибрежном районе на юго-востоке Бангладеш
Fatima Tuj Johora / AP

Военный спасает детей из пострадавших от наводнения районов в Читтагонге
Mohammed Shajahan / ZUMA / TASS

Члены Антидискриминационного студенческого движения в Даккском университете собирают вещи, продукты и деньги для пострадавших от наводнения
Monirul Alam /EPA / TASS

Екатерина Дериглазова