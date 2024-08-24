Ливневые дожди затопили Бангладеш. Фотогалерея

Восемь округов Бангладеш затопили сильные ливни, которые внезапно обрушились на страну, пострадали около трех миллионов человек, по меньшей мере 15 человек погибли, сотни тысяч семей оказались в зоне подтопления.
Добровольцы везут лодку на грузовике, чтобы помочь пострадавшим от наводнения людям в Комилле, Бангладеш Syed Mahamudur Rahman / NurPhoto / Getty Image
Добровольцы помогают людям в затопленных жилых кварталах Fatima Tuj Johora / AP
Вид с воздуха на затопленный район Мохипал округа Фени в провинции Читтагонг, Бангладеш Zabed Hasnain Chowdhury / NurPhoto / Getty Images
Mohammed Shajahan / ZUMA / TASS
Жители Бишумиа Хат в южной части Бангладеш эвакуируются в безопасное место Muhammad Amdad Hossain / ZUMA / TASS
Мальчик и плывет на бревне по затопленной улице в Фени Fatima Tuj Johora / AP
Люди идут по затопленной улице через железнодорожный переезд в Фени, прибрежном районе на юго-востоке Бангладеш Fatima Tuj Johora / AP
Местные добровольцы спасают пожилых женщин, оказавшихся в ловушке во время наводнения, в Бишумиар Хат, Мирсарай, Бангладеш Muhammad Amdad Hossain / ZUMA / TASS
Люди заряжают телефоны в больнице в Фени, прибрежном районе на юго-востоке Бангладеш Fatima Tuj Johora / AP
Военный спасает детей из пострадавших от наводнения районов в Читтагонге Mohammed Shajahan / ZUMA / TASS
Члены Антидискриминационного студенческого движения в Даккском университете собирают вещи, продукты и деньги для пострадавших от наводнения Monirul Alam /EPA / TASS