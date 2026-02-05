Визуал
05.02.2026 / 16:22

Лучшие кадры дикой природы: шорт-лист Nuveen People’s Choice Award 2026

Стая фламинго выделяется на фоне сурового индустриального пейзажа с линиями электропередач
Alexandre Brisson / Wildlife Photographer of the Year

В рамках конкурса Wildlife Photographer of the Year, организованного Музеем естественной истории в Лондоне при поддержке генерального спонсора Nuveen, вновь открыто голосование за приз зрительских симпатий People’s Choice Award 2026.

Для участия в голосовании отобрано 24 фотографии, которые были выбраны из 60 636 работ, присланных из 113 стран и территорий, и дополняют собой список из ста финалистов, объявленных в октябре 2025 года. Отбор проводился экспертной командой музея и международным жюри, в состав которого вошли специалисты в области фотографии, дикой природы и экологии.

От захватывающего суперстада дельфинов-вертунов до трогательного момента между ленивцем и его детенышем — все 24 изображения подчеркивают красоту и величие природного мира. Коллекция также поднимает острые темы, отражающие суровые реалии, с которыми сталкивается дикая природа нашей планеты, включая сокращение морского льда, конфликты между человеком и животными и незаконную торговлю дикой фауной.

Впечатляющее суперстадо дельфинов-вертунов загоняет светящихся анчоусов к поверхности океана
Cecile Gabillon / Wildlife Photographer of the Year

Громадная гора конфискованных силков возвышается за спинами рейнджеров Службы охраны дикой природы Уганды
Adam Oswell / Wildlife Photographer of the Year

Крошечный самец широкоголового короедного паука сидит на брюшке хорошо замаскированной самки, ожидая, когда она перелиняет и будет готова к спариванию
Artur Tomaszek / Wildlife Photographer of the Year

Два медвежонка в контровом свете встают на задние лапы и играют, имитируя драку, посреди дороги
Will Nicholls / Wildlife Photographer of the Year

Детёныш кольцехвостого поссума повторяет движения матери, карабкаясь по ветке во время поиска пищи
Charles Davis / Wildlife Photographer of the Year

Выразительные глаза любопытной львинохвостой макаки и её детёныша запечатлены в момент стремительного бега по тропе
Lalith Ekanayake / Wildlife Photographer of the Year

Самка белого медведя и её трое детёнышей спокойно отдыхают в летнюю жару
Christopher Paetkau / Wildlife Photographer of the Year

Выдра с лейкизмом поедает сома в штате Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия
Daniela Anger / Wildlife Photographer of the Year

Самка трёхпалого ленивца с бурым горлом прижимает детёныша к себе, укрывая его от дождя Dvir Barkay / Wildlife Photographer of the Year

Паук-сенокосец переносит во рту драгоценный шар яиц
Thomas Hunt / Wildlife Photographer of the Year

Самец колибри «чудесный лопатохвост» демонстрирует свой длинный хвост, питаясь нектаром цветов
Dustin Chen / Wildlife Photographer of the Year

На фоне тёмного ночного моря молодой плавающий краб путешествует, зацепившись за медузу Chris Gug / Wildlife Photographer of the Year

Малайский медведь прячется от дождя в печи, пока бабочка садится ему на нос
Mogens Trolle / Wildlife Photographer of the Year

Редкая земляная кукушка с рыжеватым подхвостьем хватает цикаду в глубине тропического леса Коста-Рики
Lior Berman / Wildlife Photographer of the Year

Ряды солнечных панелей тянутся по ландшафту, словно рябь на поверхности воды
Francesco Russo / Wildlife Photographer of the Year

Нимфа клопа-засадчика неподвижно затаилась в цветке, ожидая, когда добыча подойдёт достаточно близко
Joseph Ferraro / Wildlife Photographer of the Year

Медвежонок белого медведя смотрит в камеру, сопровождая мать в неудачном охотничьем походе
Nima Sarikhani / Wildlife Photographer of the Year

Родитель журавля-саруса делится трогательным и интимным моментом со своим недельным птенцом
Ponlawat Thaipinnarong / Wildlife Photographer of the Year

Олень сика несёт сцепленную оторванную голову соперника, погибшего после поединка
Kohei Nagira / Wildlife Photographer of the Year

Редкий тигр с широкими тёмными полосами бродит по тигриному заповеднику в Индии
Prasenjeet Yadav / Wildlife Photographer of the Year

Малыш панголина уютно устроился под тёплым одеялом в реабилитационном центре в Южной Африке
Lance van de Vyver / Wildlife Photographer of the Year

Молодая рысь игриво подбрасывает грызуна в воздух, прежде чем убить и съесть его
Josef Stefan / Wildlife Photographer of the Year

Три молодых пустельги готовятся прыгнуть из гнезда на расположенную рядом балку
Peter Lindel / Wildlife Photographer of the Year

Владимир Терешков