Лучшие кадры дикой природы: шорт-лист Nuveen People’s Choice Award 2026
В рамках конкурса Wildlife Photographer of the Year, организованного Музеем естественной истории в Лондоне при поддержке генерального спонсора Nuveen, вновь открыто голосование за приз зрительских симпатий People’s Choice Award 2026.
Для участия в голосовании отобрано 24 фотографии, которые были выбраны из 60 636 работ, присланных из 113 стран и территорий, и дополняют собой список из ста финалистов, объявленных в октябре 2025 года. Отбор проводился экспертной командой музея и международным жюри, в состав которого вошли специалисты в области фотографии, дикой природы и экологии.
От захватывающего суперстада дельфинов-вертунов до трогательного момента между ленивцем и его детенышем — все 24 изображения подчеркивают красоту и величие природного мира. Коллекция также поднимает острые темы, отражающие суровые реалии, с которыми сталкивается дикая природа нашей планеты, включая сокращение морского льда, конфликты между человеком и животными и незаконную торговлю дикой фауной.
Впечатляющее суперстадо дельфинов-вертунов загоняет светящихся анчоусов к поверхности океана Cecile Gabillon / Wildlife Photographer of the Year
Громадная гора конфискованных силков возвышается за спинами рейнджеров Службы охраны дикой природы Уганды Adam Oswell / Wildlife Photographer of the Year
Крошечный самец широкоголового короедного паука сидит на брюшке хорошо замаскированной самки, ожидая, когда она перелиняет и будет готова к спариванию Artur Tomaszek / Wildlife Photographer of the Year
Два медвежонка в контровом свете встают на задние лапы и играют, имитируя драку, посреди дороги Will Nicholls / Wildlife Photographer of the Year
Детёныш кольцехвостого поссума повторяет движения матери, карабкаясь по ветке во время поиска пищи Charles Davis / Wildlife Photographer of the Year
Выразительные глаза любопытной львинохвостой макаки и её детёныша запечатлены в момент стремительного бега по тропе Lalith Ekanayake / Wildlife Photographer of the Year
Самка белого медведя и её трое детёнышей спокойно отдыхают в летнюю жару Christopher Paetkau / Wildlife Photographer of the Year
Выдра с лейкизмом поедает сома в штате Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия Daniela Anger / Wildlife Photographer of the Year
Самка трёхпалого ленивца с бурым горлом прижимает детёныша к себе, укрывая его от дождя Dvir Barkay / Wildlife Photographer of the Year
Паук-сенокосец переносит во рту драгоценный шар яиц Thomas Hunt / Wildlife Photographer of the Year
Самец колибри «чудесный лопатохвост» демонстрирует свой длинный хвост, питаясь нектаром цветов Dustin Chen / Wildlife Photographer of the Year
На фоне тёмного ночного моря молодой плавающий краб путешествует, зацепившись за медузу Chris Gug / Wildlife Photographer of the Year
Малайский медведь прячется от дождя в печи, пока бабочка садится ему на нос Mogens Trolle / Wildlife Photographer of the Year
Редкая земляная кукушка с рыжеватым подхвостьем хватает цикаду в глубине тропического леса Коста-Рики Lior Berman / Wildlife Photographer of the Year
Ряды солнечных панелей тянутся по ландшафту, словно рябь на поверхности воды Francesco Russo / Wildlife Photographer of the Year
Нимфа клопа-засадчика неподвижно затаилась в цветке, ожидая, когда добыча подойдёт достаточно близко Joseph Ferraro / Wildlife Photographer of the Year
Медвежонок белого медведя смотрит в камеру, сопровождая мать в неудачном охотничьем походе Nima Sarikhani / Wildlife Photographer of the Year
Родитель журавля-саруса делится трогательным и интимным моментом со своим недельным птенцом Ponlawat Thaipinnarong / Wildlife Photographer of the Year
Олень сика несёт сцепленную оторванную голову соперника, погибшего после поединка Kohei Nagira / Wildlife Photographer of the Year
Редкий тигр с широкими тёмными полосами бродит по тигриному заповеднику в Индии Prasenjeet Yadav / Wildlife Photographer of the Year
Малыш панголина уютно устроился под тёплым одеялом в реабилитационном центре в Южной Африке Lance van de Vyver / Wildlife Photographer of the Year
Молодая рысь игриво подбрасывает грызуна в воздух, прежде чем убить и съесть его Josef Stefan / Wildlife Photographer of the Year
Три молодых пустельги готовятся прыгнуть из гнезда на расположенную рядом балку Peter Lindel / Wildlife Photographer of the Year