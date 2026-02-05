Лучшие кадры дикой природы: шорт-лист Nuveen People’s Choice Award 2026

В рамках конкурса Wildlife Photographer of the Year, организованного Музеем естественной истории в Лондоне при поддержке генерального спонсора Nuveen, вновь открыто голосование за приз зрительских симпатий People’s Choice Award 2026.

Для участия в голосовании отобрано 24 фотографии, которые были выбраны из 60 636 работ, присланных из 113 стран и территорий, и дополняют собой список из ста финалистов, объявленных в октябре 2025 года. Отбор проводился экспертной командой музея и международным жюри, в состав которого вошли специалисты в области фотографии, дикой природы и экологии.

От захватывающего суперстада дельфинов-вертунов до трогательного момента между ленивцем и его детенышем — все 24 изображения подчеркивают красоту и величие природного мира. Коллекция также поднимает острые темы, отражающие суровые реалии, с которыми сталкивается дикая природа нашей планеты, включая сокращение морского льда, конфликты между человеком и животными и незаконную торговлю дикой фауной.