Лучшие работы фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2024

Победитель в категории «Фотограф года» и «Млекопитающие» / «Игры между братьями и сестрами»

Жюри конкурса Nature Photographer of the Year (NPOTY), состоящее из профессиональных фотографов, биологов и экологов, представило победителей 2024 года. Их выбирали из 20 тысяч участников, представляющих 105 стран мира. Задачей конкурсантов было продемонстрировать силу и красоту природы на сделанных ими снимках.

Победителем в категории «Фотограф года 2024» стал итальянец Паоло Делла Рокка, представивший на конкурс «Игры между братьями и сестрами» — драматическое противостояние двух молодых снежных барсов. Чтобы заполучить этот кадр, снятый 1 февраля, автору пришлось прождать более шести часов на краю каньона при 25-градусном морозе и снежной буре, пока барсы не соизволили показаться из пещеры.

«Даже в самых смелых мечтах я не мог представить себе, что запечатлею такой момент. Я очень рад и благодарен, что жюри NPOTY 2024 оценило эту фотографию!» — поделился победитель.

Победителем в категории «Портфолио» (Премия Фреда Хазельхоффа), выиграла серия Гектор Кордеро, посвящённое влиянию городского освещения и стеклянных конструкций на миграционных птиц. Работа поднимает экологическую проблему столкновений птиц с окнами зданий, демонстрируя её серьёзность через искусство фотографии. Жюри отметило как высокий уровень исследования темы, так и художественное исполнение проекта.