Визуал
15.12.2024 / 10:27

Лучшие работы фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2024

Победитель в категории «Фотограф года» и «Млекопитающие» / «Игры между братьями и сестрами»
Победитель в категории «Фотограф года» и «Млекопитающие» / «Игры между братьями и сестрами»
Paolo Della Rocca / NPOTY 2024

Жюри конкурса Nature Photographer of the Year (NPOTY), состоящее из профессиональных фотографов, биологов и экологов, представило победителей 2024 года. Их выбирали из 20 тысяч участников, представляющих 105 стран мира. Задачей конкурсантов было продемонстрировать силу и красоту природы на сделанных ими снимках.

Победителем в категории «Фотограф года 2024» стал итальянец Паоло Делла Рокка, представивший на конкурс «Игры между братьями и сестрами» — драматическое противостояние двух молодых снежных барсов. Чтобы заполучить этот кадр, снятый 1 февраля, автору пришлось прождать более шести часов на краю каньона при 25-градусном морозе и снежной буре, пока барсы не соизволили показаться из пещеры.

«Даже в самых смелых мечтах я не мог представить себе, что запечатлею такой момент. Я очень рад и благодарен, что жюри NPOTY 2024 оценило эту фотографию!» — поделился победитель.

Категория «Млекопитающие» / «Дорога к купанию»
Lakshitha Karunarathna / NPOTY 2024

Категория «Млекопитающие» / «Ушёл на рыбалку»
Hannes Lochner / NPOTY 2024

Победитель в категории «Другие животные» / «Тревожная тень»
Sebastien Blomme / NPOTY 2024

Категория «Другие животные» / «Грациозный полет»
Litauszki Tibor / NPOTY 2024

Победитель в категории «Люди и природа» / «Мой домашний тигр»
Aaron Gekoski / NPOTY 2024

Категория «Люди и природа» / «Время сна»
Gerard Carbonell / NPOTY 2024

Категория «Люди и природа» / «Опасная зависимость»
Lakshitha Karunarathna / NPOTY 2024

Победитель в категории «Растения и грибы» / «Яркий танец»
Junqi Peng / NPOTY 2024

Категория «Растения и грибы» / «Старый и мудрый, окружённый лесным полем»
Jarno Artika / NPOTY 2024

Категория «Растения и грибы» / «Призрачная красота»
Theo Bosboom / NPOTY 2024

Категория «Растения и грибы» / «Хаос среди снежинок»
Iñaki Bolumburu / NPOTY 2024

Победитель в категории «Молодежь» / «Объятие»
D’Artagnan Sprengel / NPOTY 2024

Победитель в категории «Место посадки» / «Чайка в канале»
Mathijs Frenken / NPOTY 2024

Категория «Место посадки» / «Сиеста кулика»
Mathijs Frenken / NPOTY 2024

Победитель в категории «Пейзаж» / «Черный лавовый пляж»
Baard Naess / NPOTY 2024

Победитель в категории «Черно-белое» / «Крест, который нужно нести»
Paul Goldstein / NPOTY 2024

Категория Черно-белое / «Столкновение»
Bence Máté / NPOTY 2024

Победитель в категории «Птицы» / «Золотой глаз»
Luca Lorenz / NPOTY 2024

Категория «Птицы» / «Охота на куликов»
Nick Dunlop / NPOTY 2024

Категория «Птицы» / «Ангел или демон»
Francesco Guffanti / NPOTY 2024

Победитель в категории «Подводный мир» / «Гигантский осьминог Дофлейна»
Andrey Shpatak / NPOTY 2024

Категория «Портреты животных» / «Изумрудная драгоценность»
Louis Guillot / NPOTY 2024

Победитель в категории «Искусство природы» / «Аминокислоты, имитирующие природу»
Dirk Vermaire / NPOTY 2024

Категория «Искусство природы» / «Падший ангел»
Manuel Enrique González Carmona / NPOTY 2024

Категория «Искусство природы» / «Драконья рыба»
Björn Nehroff von Holderberg / NPOTY 2024

Категория «Искусство природы» / «Меланхолия»
Mario Suárez / NPOTY 2024

Победитель в категории «Портреты животных» / «Лучшие друзья»
Marcia Walters / NPOTY 2024

Категория «Портреты животных» / «Другая перспектива»
Oscar Diez Martinez / NPOTY 2024

Победителем в категории «Портфолио» (Премия Фреда Хазельхоффа), выиграла серия Гектор Кордеро, посвящённое влиянию городского освещения и стеклянных конструкций на миграционных птиц. Работа поднимает экологическую проблему столкновений птиц с окнами зданий, демонстрируя её серьёзность через искусство фотографии. Жюри отметило как высокий уровень исследования темы, так и художественное исполнение проекта.

Владимир Терешков