Макрону показали отреставрированный Собор Парижской Богоматери. Фото дня

29 ноября 2024 года, Париж, Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит посетили отреставрированный после масштабного пожара пятилетней давности Собор Парижской Богоматери. Их сопровождали мэр Парижа Анна Идальго, председатель совета Парижского региона Валери Пекресс, министр культуры Франции Рашида Дати и глава госучреждения по реставрации Собора Парижской Богоматери Филипп Жост. Визит транслировался в прямом эфире на BFMTV. Макрон поблагодарил всех участников процесса реставрации собора за отличную работу, заявив, что «невероятно горд» ее результатом. Торжественное открытие Нотр-Дам-де-Пари состоится на следующей неделе, а после него — первая месса в обновленном соборе, которую планирует посетить Макрон.