Малиновая Lada, древо Путиных и робот Жека: первый день ПМЭФ в фотографиях

5 июня 2024 года в Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ — ежегодный Петербургский международный экономический форум. Его темой в нынешнем году является «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

В программу входит участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании форума и его встречи с высокопоставленными членами иностранных делегаций — боливийским лидером Луисом Арсе, главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и руководителем Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

В программу форума включено много мероприятий, связанных с автопромом. 5 июня на ПМЭФ представят новинку от АвтоВАЗа — малиновую Lada Iskra. В прошлом году президент компании Максим Соколов говорил, что производство этой модели стартует в 2024 году, а продажи — в 2025 году. Кроме того, производитель продемонстрировал концепт-кар электрической Lada Niva Travel с пиковой мощностью двигателя на 120 кВт

Впервые в истории ПМЭФ 5 июня было подписано соглашение о сотрудничестве без использования бумаги — его завизировали электронными подписями руководители «СКБ Контур» и лизинговой компании «Интерлизинг». Процедура заняла менее двух минут

«Фишкой» ПМЭФ-2024 стали роботы. Один из них — четырехметровый трансформер, символизирующий гибкость и адаптивность экономики Московской области. Он собран из деталей внедорожников, которые скоро сойдут с конвейера, — современных электрических и гибридных автомобилей, приходящие на смену стандартам брендов

Оператор Сбера выгуливает робопса на выставке ПМЭФ. Судя по логотипам на корпусе, робот принадлежит Sber Robotics Lab — дочерней компании Сбера, которая специализируется на роботехнике. На спине киберсобаки установлена камера Insta 360, позволяющая снимать видео с углом обзора 360 градусов. По словам представителя Sber Robotics Lab робопес работает «навигатором»: ему можно задать вопрос об экспозиции, и он отведет посетителя в нужную точку.

Дом семейных традиций «Кристиан», который специализируется на генеалогической экспертизе, представил на выставке ПМЭФ стену с родословным древом Путина. Исследование было проведено по заказу троюродного брата президента — Александра Путина. Проводившие его специалисты пришли к выводу, что предки Путиных были тверскими крестьянами.

Гости ПМЭФа могут попробовать четыре гастрономических сета по 4,9 тысячи рублей, включая один для вегетарианцев. В каждый набор входят на выбор минеральная вода, ягодный морс, чай, кофе и десерт. За указанную сумму можно, например, получить телятину под соусом из тунца с рукколой, форелево-сиговую уху из с маслом из горного тархуна, каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жульеном.

На ПМЭФ прибыла делегация из Омана, который получил статус страны-гостя форума. Ее возглавляет министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф

В форуме примут участие официальные делегации из 45 стран, а общее число иностранных гостей из 136 государств должно превысить 17 тысяч человек. Из зарубежных лидеров будут присутствовать премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент Абхазии Аслан Бжания, глава правительства Южной Осетии Константин Джуссоев

В рамках диалога Россия — Китай на ПМЭФ будут обсуждаться масштабный обмен технологиями и наращивание взаимного товарооборота.

На стенде Московской области посетителей развлекает своими шутками андроид Жека из ЖКХ. «Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье», — рассказывает он анекдот. По данным СМИ, он интегрирован с чат-ботом жилищно-коммунального хозяйства Московской области и отвечает на связанные с этой сферой вопросы. MSK1܂RU отмечает, что внешне Жека похож на вице-губернатора Подмосковья по вопросам ЖКХ Евгения Хромушина