«Маневрируя с тушей козла»: как в Киргизии проходит юбилейный турнир по кок-бору

В Киргизии проходят юбилейные соревнования на Кубок Президента по кок-бору. Это главный национальный турнир страны по одному из самых зрелищных и древних видов спорта. Ежегодные соревнования традиционно приурочены ко Дню независимости и собирают сильнейшие команды со всей республики.

Кок-бору, также известный как улак-тартыш, — игра на лошадях, где всадники демонстрируют силу, выносливость и мастерство, маневрируя с тушей козла и забрасывая ее в ворота соперников. Кубок Президента проводится с 2000 года и за четверть века превратился в масштабное спортивное и культурное событие, символизирующее национальное единство и приверженность традициям.

Турнир проходит на ипподроме в Чолпон-Ате и делится на несколько лиг, что позволяет соревноваться как элитным клубам, так и начинающим командам.