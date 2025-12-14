Маски, пляски и свиные туши: как в Румынии готовятся к Рождеству

В Румынии вовсю идет подготовка к Рождеству, которое в стране отмечают, как и в большинстве европейских стран, 25 декабря. Это один из главных праздников в году, который румыны проводят в кругу семьи.

Подготовка начинается с Рождественского поста, который завершается в Сочельник, 24 декабря. В этот вечер на столе обязательно должны быть постные блюда — традиционно подают сармале (голубцы в виноградных или капустных листьях), фасоль, квашеную капусту и коливо (сладкую кутью из пшеницы с медом и орехами).

Одна из самых ярких традиций — колядование, которое называется «колинда». Группы детей и молодежи ходят по домам с песнями и стихами, прославляющими Рождество Христово, за что получают сладости, фрукты или деньги. Особенно популярен обычай «plugușorul» — исполнение специальных песен с пожеланиями богатого урожая и благополучия, сопровождающихся звуками колокольчиков и хлыста, имитирующих пахоту. В некоторых регионах сохранился древний обычай забоя рождественской свиньи (Ignatul), мясо которой становится основой праздничного стола.

На Рождество румыны обязательно пекут «козунак» — сладкий дрожжевой хлеб с изюмом, орехами или шоколадом, похожий на итальянский панеттоне. Дома украшают елками, рождественскими венками и фигурками вертепа. После полуночной литургии в церкви семьи собираются за праздничным столом, где уже подают мясные блюда — жареную свинину, колбасы и другие деликатесы. Празднование продолжается два дня — 25 и 26 декабря в Румынии обычно считаются официальными выходными.

Наиболее яркие кадры подготовки к этому торжеству — в фотогалерее RTVI.