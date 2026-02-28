Масленица и «фонтан грязи»: прошедшая неделя в фотографиях
Масленичные гуляния, церемония закрытия Олимпийских игр, забастовка работников общественного транспорта во Франкфурте и другие события и яркие моменты последних семи дней — в кадрах лучших фотожурналистов мира.
В арт-парке Никола-Ленивец сожгли «Горящее сердце» — 25-метровую композицию Николая Полисского, ставшую главным символом проводов зимы Артем Рамазани-Зубов
Участник масленичных гуляний лезет на столб за призом в парке «Изумрудное озеро» рядом с деревней Токсово, Ленинградская область Andrei Bok / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Артисты желают всем процветания танцем Инге, или «танцем под песню героя», в шестой день китайского Нового года в городе Шаньтоу провинции Гуандун Chen Chuhong / China News Service / VCG / Getty Images
Спецназовцы нацгвардии около Генпрокуратуры Мехико после убийства лидера картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Рубена Осегера Сервантеса (он же «Эль Менчо») Ginette Riquelme / AP
Одно из представлений на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Вероне, Италия Bernat Armangue / AP
Монахи помогают тибетскому духовному лидеру Далай-ламе надеть церемониальную шапку перед молебном в Дхарамсале, Индия Ashwini Bhatia / AP
Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот» 23 февраля 2026 года Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Демократ Эл Грин, избранный от Техаса в палату представителей, пришел на ежегодное обращение президента США Дональда Трампа к парламенту с плакатом «Чернокожие — не обезьяны», намекая на опубликованный главой государства ролик с экс-президентом Бараком Обамой и первой леди Мишель Обама в образе горилл Kenny Holston / The New York Times / AP
Сотрудники Израильского агентства по охране природы изучают тушу кашалота, выброшенного на берег в Зиким-Бич недалеко от границы между Израилем и Газой Ohad Zwigenberg / AP
Снегопад в Москве 24 февраля 2026 года Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Поезда метро во время забастовки работников общественного транспорта во Франкфурте, Германия Michael Probst / AP
Мусульмане молятся в святыне Хазратбал, где хранится волос из бороды пророка Мухаммеда. Сринагар, Кашмир, Индия Dar Yasin / AP
На южном берегу Темзы появилась инсталляция «Фонтан грязи»: она изображает людей, пострадавших от утечек сточных вод. Ее установили для продвижения нового документального сериала «Грязный бизнес» — о скандале из-за хронических сбоев в работе приватизированных водоснабжающих компаний Великобритании Jack Taylor / Getty Images
Шииты прерывают пост во время священного месяца Рамадан в мечети Имама Али в Наджафе, Ирак Anmar Khalil / AP
26 февраля в Лос-Анджелесе появилась фреска в честь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алисы Лю Justin Sullivan / Getty Images
Исаакиевский собор во время снегопада в Санкт-Петербурге Валентин Егоршин / ТАСС
Ребенок встретил динозавра у входа в дино-парк в центре Бухареста, Румыния Andreea Alexandru / AP