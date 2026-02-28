Масленица и «фонтан грязи»: прошедшая неделя в фотографиях

Артисты выступают во время церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Вероне, Италия

Масленичные гуляния, церемония закрытия Олимпийских игр, забастовка работников общественного транспорта во Франкфурте и другие события и яркие моменты последних семи дней — в кадрах лучших фотожурналистов мира.