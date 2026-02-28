Визуал
28.02.2026 / 09:30

Масленица и «фонтан грязи»: прошедшая неделя в фотографиях

Артисты выступают во время церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Вероне, Италия
Артисты выступают во время церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Вероне, Италия
Antonio Calanni / AP

Масленичные гуляния, церемония закрытия Олимпийских игр, забастовка работников общественного транспорта во Франкфурте и другие события и яркие моменты последних семи дней — в кадрах лучших фотожурналистов мира.

В арт-парке Никола-Ленивец сожгли «Горящее сердце» — 25-метровую композицию Николая Полисского, ставшую главным символом проводов зимы
Артем Рамазани-Зубов

Участник масленичных гуляний лезет на столб за призом в парке «Изумрудное озеро» рядом с деревней Токсово, Ленинградская область
Andrei Bok / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Артисты желают всем процветания танцем Инге, или «танцем под песню героя», в шестой день китайского Нового года в городе Шаньтоу провинции Гуандун
Chen Chuhong / China News Service / VCG / Getty Images

Спецназовцы нацгвардии около Генпрокуратуры Мехико после убийства лидера картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Рубена Осегера Сервантеса (он же «Эль Менчо»)
Ginette Riquelme / AP

Одно из представлений на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Вероне, Италия
Bernat Armangue / AP

Монахи помогают тибетскому духовному лидеру Далай-ламе надеть церемониальную шапку перед молебном в Дхарамсале, Индия
Ashwini Bhatia / AP

Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот» 23 февраля 2026 года
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Демократ Эл Грин, избранный от Техаса в палату представителей, пришел на ежегодное обращение президента США Дональда Трампа к парламенту с плакатом «Чернокожие — не обезьяны», намекая на опубликованный главой государства ролик с экс-президентом Бараком Обамой и первой леди Мишель Обама в образе горилл
Kenny Holston / The New York Times / AP

Сотрудники Израильского агентства по охране природы изучают тушу кашалота, выброшенного на берег в Зиким-Бич недалеко от границы между Израилем и Газой
Ohad Zwigenberg / AP

Снегопад в Москве 24 февраля 2026 года
Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Поезда метро во время забастовки работников общественного транспорта во Франкфурте, Германия
Michael Probst / AP

Мусульмане молятся в святыне Хазратбал, где хранится волос из бороды пророка Мухаммеда. Сринагар, Кашмир, Индия
Dar Yasin / AP

На южном берегу Темзы появилась инсталляция «Фонтан грязи»: она изображает людей, пострадавших от утечек сточных вод. Ее установили для продвижения нового документального сериала «Грязный бизнес» — о скандале из-за хронических сбоев в работе приватизированных водоснабжающих компаний Великобритании
Jack Taylor / Getty Images

Шииты прерывают пост во время священного месяца Рамадан в мечети Имама Али в Наджафе, Ирак
Anmar Khalil / AP

26 февраля в Лос-Анджелесе появилась фреска в честь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алисы Лю
Justin Sullivan / Getty Images

Исаакиевский собор во время снегопада в Санкт-Петербурге
Валентин Егоршин / ТАСС

Ребенок встретил динозавра у входа в дино-парк в центре Бухареста, Румыния
Andreea Alexandru / AP

Екатерина Дериглазова