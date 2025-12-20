Массовое чаепитие в проруби и прямая линия с Владимиром Путиным: прошедшая неделя в фотографиях
Вид на северное сияние с борта самолета, премьера ледового шоу «Щелкунчик» в Москве, открытие самого большого в мире парка льда и снега в Харбине и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Вид на ночное небо и северное сияние во время пика метеорного потока Геминиды с борта самолета. Проект Astro Night при поддержке «Роскосмоса» запустил в ночь с 13 на 14 декабря специальный авиарейс для наблюдения с высоты 10 тысяч метров Сергей Савостьянов / ТАСС
Беларусь освободила 123 гражданина разных государств в ответ на снятие американских санкций против калийной отрасли республики. Среди помилованных — белорусская оппозиционерка Мария Колесникова @koord_shtab / Telegram
Фигурист Владимир Морозов в роли Щелкунчика во время премьеры ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» в спортивном комплексе «Навка Арена», Москва Сергей Булкин / ТАСС
Купальщики во время установления рекорда России — «Самое массовое чаепитие в проруби» — 30 «моржей» в течение 15 минут пьют чай из 15 самоваров, пока находятся в ледяной воде. Малоярославец, Калужская область, Россия Владимир Гердо / ТАСС
Мальчик подбегает к модели праздничного поезда, которая установлена в преддверии Новогодних праздников в Санкт-Петербурге, Россия Dmitri Lovetsky / AP
Палестинский мальчик стоит рядом с палаткой во временном лагере для перемещенных лиц, который разбит на пляже в городе Газа Abdel Kareem Hana / AP
Утром 16 декабря подросток с ножом и газовым баллончиком совершил нападение на школу в поселке Горки-2 в Московской области. В результате происшествия погиб ученик четвертого класса, охранник получил ранения. На фотографии родственники погибшего мальчика у здания школы Виталий Смольников / ТАСС
В Харбине проходит 27-й Международный фестиваль льда и снега. Посетители осматривают масштабные ледяные композиции и архитектурные инсталляции, созданные из около 400 тысяч кубометров льда. Фестиваль привлекает туристов со всего мира и считается одним из крупнейших зимних событий в Китае Tyne Chin / Getty Images
В Харбине проходит 27-й Международный фестиваль льда и снега. Посетители осматривают масштабные ледяные композиции и архитектурные инсталляции, созданные из около 400 тысяч кубометров льда. Фестиваль привлекает туристов со всего мира и считается одним из крупнейших зимних событий в Китае Visual China Group / TASS
Вид на хребет Аибга. Сочи, Краснодарский край Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фигуристы на открытии катка на Северном речном вокзале в Москве Сергей Булкин / ТАСС
Кружащиеся дервиши ордена Мевлеви выступают в Стамбуле в память о кончине исламского ученого, поэта и суфийского мистика XIII века Джалаладдина Руми Khalil Hamra / AP
Граждане Пхеньяна возлагают цветы к статуям президента Ким Ир Сена и председателя Ким Чен Ира на холме Мансу в 14-ю годовщину смерти Ким Чен Ира. Пхеньян, КНДР Cha Song Ho / AP
Протестующие стоят рядом с тракторами на фоне горящих шин во время демонстрации европейских фермеров у здания саммита ЕС в Брюсселе Marius Burgelman / AP
Анонс «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным на фасаде бизнес-центра в Санкт-Петербурге Dmitri Lovetsky / AP
Президент России Владимир Путин, ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе, Москва Владимир Смирнов / ТАСС