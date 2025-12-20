Визуал
20.12.2025 / 08:00

Массовое чаепитие в проруби и прямая линия с Владимиром Путиным: прошедшая неделя в фотографиях

Молодые люди поют рождественские гимны и участвуют в процессии в честь Дня святой Люсии в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге
Dmitri Lovetsky / AP

Вид на северное сияние с борта самолета, премьера ледового шоу «Щелкунчик» в Москве, открытие самого большого в мире парка льда и снега в Харбине и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

Вид на ночное небо и северное сияние во время пика метеорного потока Геминиды с борта самолета. Проект Astro Night при поддержке «Роскосмоса» запустил в ночь с 13 на 14 декабря специальный авиарейс для наблюдения с высоты 10 тысяч метров
Сергей Савостьянов / ТАСС

Беларусь освободила 123 гражданина разных государств в ответ на снятие американских санкций против калийной отрасли республики. Среди помилованных — белорусская оппозиционерка Мария Колесникова @koord_shtab / Telegram

Фигурист Владимир Морозов в роли Щелкунчика во время премьеры ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» в спортивном комплексе «Навка Арена», Москва
Сергей Булкин / ТАСС

Купальщики во время установления рекорда России — «Самое массовое чаепитие в проруби» — 30 «моржей» в течение 15 минут пьют чай из 15 самоваров, пока находятся в ледяной воде. Малоярославец, Калужская область, Россия
Владимир Гердо / ТАСС

Мальчик подбегает к модели праздничного поезда, которая установлена в преддверии Новогодних праздников в Санкт-Петербурге, Россия
Dmitri Lovetsky / AP

Палестинский мальчик стоит рядом с палаткой во временном лагере для перемещенных лиц, который разбит на пляже в городе Газа
Abdel Kareem Hana / AP

Утром 16 декабря подросток с ножом и газовым баллончиком совершил нападение на школу в поселке Горки-2 в Московской области. В результате происшествия погиб ученик четвертого класса, охранник получил ранения. На фотографии родственники погибшего мальчика у здания школы
Виталий Смольников / ТАСС

В Харбине проходит 27-й Международный фестиваль льда и снега. Посетители осматривают масштабные ледяные композиции и архитектурные инсталляции, созданные из около 400 тысяч кубометров льда. Фестиваль привлекает туристов со всего мира и считается одним из крупнейших зимних событий в Китае
Tyne Chin / Getty Images

Visual China Group / TASS

Вид на хребет Аибга. Сочи, Краснодарский край
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Фигуристы на открытии катка на Северном речном вокзале в Москве
Сергей Булкин / ТАСС

Кружащиеся дервиши ордена Мевлеви выступают в Стамбуле в память о кончине исламского ученого, поэта и суфийского мистика XIII века Джалаладдина Руми
Khalil Hamra / AP

Граждане Пхеньяна возлагают цветы к статуям президента Ким Ир Сена и председателя Ким Чен Ира на холме Мансу в 14-ю годовщину смерти Ким Чен Ира. Пхеньян, КНДР
Cha Song Ho / AP

Протестующие стоят рядом с тракторами на фоне горящих шин во время демонстрации европейских фермеров у здания саммита ЕС в Брюсселе
Marius Burgelman / AP

Анонс «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным на фасаде бизнес-центра в Санкт-Петербурге
Dmitri Lovetsky / AP

Президент России Владимир Путин, ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе, Москва
Владимир Смирнов / ТАСС