Массовые беспорядки в Дублине. Фотогалерея

В Дублине прошли массовые беспорядки. Накануне мужчина напал с ножом на женщину с тремя детьми возле одной из школ. Все четверо пострадавших в больнице, пятилетняя девочка — в критическом состоянии. Преступника скрутили прохожие, в СМИ появилась информация, что он гражданин Алжира. После этого на улицах Дублина начались погромы, поджоги и столкновения с полицией. Власти сообщили, что повреждены 13 магазинов, 11 полицейских машин, три автобуса и трамвай. Задержаны 34 человека. Полиция заявила, что беспорядки устроила «группировка сумашедщих хулиганов, движимых крайне правой идеологией». Подробности — в фотогалерее RTVI.