Визуал
19.10.2025 / 13:19

Массовые протесты в США против политики Трампа. Фотогалерея

Allison Robbert / AP

В городах США под лозунгом No Kings («Нет королям») прошли массовые протесты против президента Дональда Трампа. По оценке организаторов, на улицы вышло более 7 млн человек. По официальным данным, в Нью-Йорке, где было более 100 тыс. демонстрантов, не было произведено ни одного ареста.

Американцы были недовольны политикой администрации Белого дома, которая привела к сокращению тысяч госслужащих, а также заморозке отдельных экономических программ. Партия республиканцев, в которой состоит Трамп, раскритиковала произошедшее.

Наиболее яркие кадры прошедших акций протеста в США — в фотогалерее RTVI.

Olga Fedorova / AP

Jose Luis Magana / AP

Lindsey Wasson / AP

Lindsey Wasson / AP

Jenny Kane / AP

Jill Connelly / EPA / TASS

Jill Connelly / EPA / TASS

Jenny Kane / AP

Allison Robbert / AP

Angelina Katsanis / EPA / TASS

Alex Brandon / AP

Ethan Swope / AP

Ethan Swope / AP

Jill Connelly / EPA / TASS

Jill Connelly / EPA / TASS

Ethan Swope / AP

Максим Кардопольцев