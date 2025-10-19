Массовые протесты в США против политики Трампа. Фотогалерея

В городах США под лозунгом No Kings («Нет королям») прошли массовые протесты против президента Дональда Трампа. По оценке организаторов, на улицы вышло более 7 млн человек. По официальным данным, в Нью-Йорке, где было более 100 тыс. демонстрантов, не было произведено ни одного ареста.

Американцы были недовольны политикой администрации Белого дома, которая привела к сокращению тысяч госслужащих, а также заморозке отдельных экономических программ. Партия республиканцев, в которой состоит Трамп, раскритиковала произошедшее.

Наиболее яркие кадры прошедших акций протеста в США — в фотогалерее RTVI.