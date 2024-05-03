Массовые студенческие пропалестинские протесты в кампусах США. Фотогалерея

Студенческие кампусы в США охватили акции протеста в поддержку Палестины. В университетах и колледжах развернуты палаточные лагеря, участники протестов требуют от американских властей прекратить любую поддержку Израиля. В Калифорнийском университете прошли столкновения между пропалестинскими и произраильскими активистами, демонстрантов разгоняла полиция. Подробности — в фотогалерее RTVI.