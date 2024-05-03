Визуал
03.05.2024 / 16:09

Массовые студенческие пропалестинские протесты в кампусах США. Фотогалерея

Массовые студенческие пропалестинские протесты в кампусах США. Фотогалерея
Jae C. Hong / AP

Студенческие кампусы в США охватили акции протеста в поддержку Палестины. В университетах и колледжах развернуты палаточные лагеря, участники протестов требуют от американских властей прекратить любую поддержку Израиля. В Калифорнийском университете прошли столкновения между пропалестинскими и произраильскими активистами, демонстрантов разгоняла полиция. Подробности — в фотогалерее RTVI.

Студенческий лагерь в колледже Миддлбери, штат Вермонт, США
Lisa Rathke / AP

Пикет возле кампуса Школы визуальных Искусств в Нью-Йорке, США
Zuma / TASS

Студенты Университета Джорджа Вашингтона пишут письма на территории кампуса в поддержку палестинцев в секторе Газе, Вашингтон, США
Jose Luis Magana / AP

Митинг в поддержку Палестины в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Caroline Brehman / EPA / TASS

Палатки установлены перед залом Спроул в Калифорнийском университете в Беркли, Калифорния, США
Jeff Chiu / AP

Демонстранты выстраиваются за самодельными щитами во время протеста в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Ethan Swope / AP

Полиция пытается разогнать демонстрантов в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Ethan Swope / AP

Офицер полиции запускает дымовую шашку в кампус Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Ryan Sun / AP

Полиция штурмует лагерь, созданный про-палестинскими демонстрантами в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Jae C. Hong / AP

Задержанные демонстранты в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Ryan Sun / AP

Митинг в поддержку Палестины возле кампуса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Allison Dinner / EPA / TASS

Задержание пропалестинских демонстрантов в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Jae C. Hong / AP

Полиция выводит задержанного демонстранта из лагеря в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Jae C. Hong / AP

Офицер полиции стоит под палестинским флагом после рейда на лагерь в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США
Jae C. Hong / AP

Протест возле кампуса «Гамильтон-холл» Колумбийского университета, Нью-Йорк, США
Zuma / TASS

Полиция Нью-Йорка штурмует кампус «Гамильтон-холл» Колумбийского университета, Нью-Йорк, США
Craig Ruttle / AP

Задержанные протестующие возле кампуса Колумбийского университета в Нью-Йорке, США
Craig Ruttle / AP

Владимир Терешков