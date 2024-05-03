Массовые студенческие пропалестинские протесты в кампусах США. Фотогалерея
Студенческие кампусы в США охватили акции протеста в поддержку Палестины. В университетах и колледжах развернуты палаточные лагеря, участники протестов требуют от американских властей прекратить любую поддержку Израиля. В Калифорнийском университете прошли столкновения между пропалестинскими и произраильскими активистами, демонстрантов разгоняла полиция. Подробности — в фотогалерее RTVI.
Студенческий лагерь в колледже Миддлбери, штат Вермонт, США Lisa Rathke / AP
Пикет возле кампуса Школы визуальных Искусств в Нью-Йорке, США Zuma / TASS
Студенты Университета Джорджа Вашингтона пишут письма на территории кампуса в поддержку палестинцев в секторе Газе, Вашингтон, США Jose Luis Magana / AP
Митинг в поддержку Палестины в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Caroline Brehman / EPA / TASS
Палатки установлены перед залом Спроул в Калифорнийском университете в Беркли, Калифорния, США Jeff Chiu / AP
Демонстранты выстраиваются за самодельными щитами во время протеста в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Ethan Swope / AP
Полиция пытается разогнать демонстрантов в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Ethan Swope / AP
Офицер полиции запускает дымовую шашку в кампус Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Ryan Sun / AP
Полиция штурмует лагерь, созданный про-палестинскими демонстрантами в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Jae C. Hong / AP
Задержанные демонстранты в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Ryan Sun / AP
Митинг в поддержку Палестины возле кампуса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Allison Dinner / EPA / TASS
Задержание пропалестинских демонстрантов в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Jae C. Hong / AP
Полиция выводит задержанного демонстранта из лагеря в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Jae C. Hong / AP
Офицер полиции стоит под палестинским флагом после рейда на лагерь в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США Jae C. Hong / AP
Протест возле кампуса «Гамильтон-холл» Колумбийского университета, Нью-Йорк, США Zuma / TASS
Полиция Нью-Йорка штурмует кампус «Гамильтон-холл» Колумбийского университета, Нью-Йорк, США Craig Ruttle / AP
Задержанные протестующие возле кампуса Колумбийского университета в Нью-Йорке, США Craig Ruttle / AP