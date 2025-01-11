Мазут с «Волгонефти» доплыл до Ялты и Бердянска. Фото дня

11 января 2025 года, Приазовье, Россия. Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия выброса нефтепродуктов. На дальнем плане — танкер «Волгонефть-239».

Спасатели из управления по Запорожской области обследовали 125 км побережья в Приазовском муниципальном округе (поселке Приазовское, селе Строгановка, Приморском Посаде, Новоконстантиновке, Степановке), в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе. Мазут попал в воду при крушении двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Изначально зоной бедствия считали Краснодарский край, но потом нефтепродукты разнесло штормом, и теперь очистка прибрежной зоны проводится также в Крыму и Приазовье.