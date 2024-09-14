Мексиканский город залила зловонная черная жижа. Фотогалерея

Улицы, дома и предприятия в районе Культурас мексиканского города Чалько уже более месяца подтапливаются темными зловонными сточными водами. По данным городских властей, пострадали более 2 тысяч домов и свыше 7 тысяч людей. В некоторых районах глубина разлившихся сточных вод достигала 1,6 метра.

Низменная местность на краю бывшего древнего озера давно страдает от сезонных наводнений, но горожане говорят, что в этом году ситуация намного хуже из-за высокой численности населения и разваливающейся инфраструктуры. Чалько, в котором проживают более 400 тысяч человек, с конца 1980-х годов превратился в один из крупнейших городов штата Мехико, но в нем по-прежнему отсутствует базовая инфраструктура водо- и электроснабжения. Городские районы разрастались хаотично, и дренажная система в них не справляется с нагрузкой.