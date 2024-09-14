Мексиканский город залила зловонная черная жижа. Фотогалерея
Улицы, дома и предприятия в районе Культурас мексиканского города Чалько уже более месяца подтапливаются темными зловонными сточными водами. По данным городских властей, пострадали более 2 тысяч домов и свыше 7 тысяч людей. В некоторых районах глубина разлившихся сточных вод достигала 1,6 метра.
Низменная местность на краю бывшего древнего озера давно страдает от сезонных наводнений, но горожане говорят, что в этом году ситуация намного хуже из-за высокой численности населения и разваливающейся инфраструктуры. Чалько, в котором проживают более 400 тысяч человек, с конца 1980-х годов превратился в один из крупнейших городов штата Мехико, но в нем по-прежнему отсутствует базовая инфраструктура водо- и электроснабжения. Городские районы разрастались хаотично, и дренажная система в них не справляется с нагрузкой.
Залитые сточными водами улицы Валье-де-Чалько, 29 августа 2024 года Felix Marquez / AP
Жительница Чалько Роза Даниэль в своем доме, затопленном сточными водами Felix Marquez / AP
Залитая зловонными сточными водами улица в Валье-де-Чалько Felix Marquez / AP
Откачка сточных вод в Валье-де-Чалько Felix Marquez / AP
Жительница Чалько Хуана Салазар Сегундо переходит улицу, залитую сточными водами Felix Marquez / AP
Семья обращается к медицинскому работнику в Валье-де-Чалько Felix Marquez / AP
Рабочие откачивают сточные воды, 9 сентября 2024 года Felix Marquez / AP
Алтарь в доме Хуаны Салазар Сегундо, пострадавшем от наводнения Felix Marquez / AP
Оскар Житель Чалько Мартинес Хинохоса следит за работой шланга, откачивающего сточные воды из его дома Felix Marquez / AP
Медсестра делает профилактические прививки от столбняка и пневмококка после наводнения в Валье-де-Чалько Felix Marquez / AP
Улицы Валье-де-Чалько посыпаны известью для борьбы с запахом и влажностью после откачки сточных вод Felix Marquez / AP
Солдаты очищают улицы, засыпанные известью. Она используется для борьбы с запахом и влажностью после наводнения, вызванного сточными водами в Валье-де-Чалько Felix Marquez / AP