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14.09.2024 / 11:50

Мексиканский город залила зловонная черная жижа. Фотогалерея

Мексиканский город залила зловонная черная жижа. Фотогалерея
Felix Marquez / AP

Улицы, дома и предприятия в районе Культурас мексиканского города Чалько уже более месяца подтапливаются темными зловонными сточными водами. По данным городских властей, пострадали более 2 тысяч домов и свыше 7 тысяч людей. В некоторых районах глубина разлившихся сточных вод достигала 1,6 метра.

Низменная местность на краю бывшего древнего озера давно страдает от сезонных наводнений, но горожане говорят, что в этом году ситуация намного хуже из-за высокой численности населения и разваливающейся инфраструктуры. Чалько, в котором проживают более 400 тысяч человек, с конца 1980-х годов превратился в один из крупнейших городов штата Мехико, но в нем по-прежнему отсутствует базовая инфраструктура водо- и электроснабжения. Городские районы разрастались хаотично, и дренажная система в них не справляется с нагрузкой.

Залитые сточными водами улицы Валье-де-Чалько, 29 августа 2024 года
Felix Marquez / AP

Жительница Чалько Роза Даниэль в своем доме, затопленном сточными водами
Felix Marquez / AP

Залитая зловонными сточными водами улица в Валье-де-Чалько
Felix Marquez / AP

Откачка сточных вод в Валье-де-Чалько
Felix Marquez / AP

Жительница Чалько Хуана Салазар Сегундо переходит улицу, залитую сточными водами
Felix Marquez / AP

Семья обращается к медицинскому работнику в Валье-де-Чалько
Felix Marquez / AP

Рабочие откачивают сточные воды, 9 сентября 2024 года
Felix Marquez / AP

Алтарь в доме Хуаны Салазар Сегундо, пострадавшем от наводнения
Felix Marquez / AP

Оскар Житель Чалько Мартинес Хинохоса следит за работой шланга, откачивающего сточные воды из его дома
Felix Marquez / AP

Медсестра делает профилактические прививки от столбняка и пневмококка после наводнения в Валье-де-Чалько
Felix Marquez / AP

Улицы Валье-де-Чалько посыпаны известью для борьбы с запахом и влажностью после откачки сточных вод
Felix Marquez / AP

Солдаты очищают улицы, засыпанные известью. Она используется для борьбы с запахом и влажностью после наводнения, вызванного сточными водами в Валье-де-Чалько
Felix Marquez / AP

Екатерина Дериглазова