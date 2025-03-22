Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Фото дня

22 марта 2025 года, Красногорск, Московская область, Россия. Церемония открытия мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в первую годовщину со дня трагедии.

Монумент, выполненный из черного гранита, установили напротив здания концертного зала. Мемориал состоит из двух стел черного цвета, вдоль которых расположены фигуры белых журавлей, летящих вверх друг за другом. На памятнике, выполненном по проекту президента Crocus Group Араза Агаларова, выгравирована надпись: «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».

На открытии мемориала присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома освятил памятник и отслужил панихиду по жертвам теракта. К мемориалу приносят цветы, свечи, детские игрушки и фото погибших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек, из них шестеро детей, пострадали более 550. Здание концертного зала почти полностью разрушилось.

В годовщину нападения на «Крокус» Следственный комитет (СК) сообщил о завершении следствия в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте. По версии СК, теракт был спланирован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». О какой стране идет речь, не уточняется. Организацией нападения, как утверждает ведомство, занимались шестеро граждан Средней Азии, которые находятся за границей. Они заочно арестованы и объявлены в розыск, их имена не называются.