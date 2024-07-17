Мэр Парижа искупалась в реке Сена перед Олимпиадой. Фото дня

Париж, Франция, 17 июля 2024 года. Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене за девять дней до церемонии открытия летней Олимпиады. Она проплыла около 100 м в гидрокостюме, причем часть дистанции — опустив лицо в воду. Таким образом 65-летняя Идальго хотела развеять опасения по поводу низкого качества воды в Сене и ее непригодности для проведения соревнований. Несколькими днями ранее в реке искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Купание в Сене запрещено с 1923 года из‑за стремительно ухудшающегося качества воды в реке.