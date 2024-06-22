Мероприятия в День памяти и скорби. Фото дня

83 года назад, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день в календаре России, Украины и Беларуси посвящен памяти и скорби о миллионах жертв. В этот день вспоминают погибших.
Ставшая традицией акция «Свеча памяти» стартовала 10 июня на сайте деньпамяти.рф, она продлится до ночи 22 июня.
Мероприятия в День памяти и скорби во Владивостоке. Курсанты и юнармейцы во время возложения венков в рамках мемориальной программы «Час памяти» у комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной. Акция посвящена 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Юрий Смитюк / ТАСС
ДНР, участники акции «Огненные картины войны» на территории мемориального комплекса «Саур-Могила». Акция посвящена 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Санкт-Петербург, участники акции «Свеча памяти» на Дворцовой площади. Акция посвящена 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Петр Ковалев / ТАСС
Акция «Свеча памяти» у стен строящегося Главного храма Южного военного округа в Ростове-на-Дону Василий Дерюгин / Коммерсантъ