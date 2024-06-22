Мероприятия в День памяти и скорби. Фото дня

83 года назад, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день в календаре России, Украины и Беларуси посвящен памяти и скорби о миллионах жертв. В этот день вспоминают погибших.

Ставшая традицией акция «Свеча памяти» стартовала 10 июня на сайте деньпамяти.рф, она продлится до ночи 22 июня.