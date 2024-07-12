Место падения Superjet 100 в Подмосковье. Фото дня

12 июля 2024 года, окрестности деревни Большое Карасево, Коломенский район Московской области, Россия. В лесополосе между деревнями Апраксино и Малое Карасево упал пассажирский лайнер «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Газпромавиа», который перегоняли во Внуково после планового ремонта. Погибли находившиеся на борту три члена экипажа — двое пилотов и бортпроводник. Возбуждено уголовное дело, глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании. Устанавливать обстоятельства и причины крушения будет Росавиация совместно с МАК.