Международная выставка морской и аэрокосмической техники в Малайзии. Фото дня

20 мая 2025 года, Лангкави, Малайзия. Авиашоу во время церемонии открытия 17-й Международной морской и аэрокосмической выставки (LIMA). Мероприятие стартовало 20 мая, в нем принимают участие сотни компаний из десятков стран, которые представляют новинки оборонной отрасли. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оно проводится с 1991 года. Его основная цель — продвижение последних аэрокосмических и морских технологий, а также организация делового общения представителей правительств, военного командования и руководства отраслевых предприятий.