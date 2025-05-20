Визуал
20.05.2025 / 19:16

Международная выставка морской и аэрокосмической техники в Малайзии. Фото дня

Международная выставка морской и аэрокосмической техники в Малайзии. Фото дня
VCG / Visual China Group / TASS

20 мая 2025 года, Лангкави, Малайзия. Авиашоу во время церемонии открытия 17-й Международной морской и аэрокосмической выставки (LIMA). Мероприятие стартовало 20 мая, в нем принимают участие сотни компаний из десятков стран, которые представляют новинки оборонной отрасли. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оно проводится с 1991 года. Его основная цель — продвижение последних аэрокосмических и морских технологий, а также организация делового общения представителей правительств, военного командования и руководства отраслевых предприятий.

Выступление пилотажной группы «Русские витязи» (Су-30)
VCG / Visual China Group / TASS

Выступление пилотажной группы «Русские витязи»
VCG / Visual China Group / TASS

VCG / Getty Images

Модель китайского многоцелевого истребителя J-10CE на международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025
VCG / Visual China Group / TASS