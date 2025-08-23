Международные гонки корги в Литве. Фото дня

23 августа 2025 года, парк Вигнис, Вильнюс, Литва. В вильнюсском парке прошел первый день международных соревнований Corgi Race Vilnius — гонка корги, благодаря которой город позиционирует себя как «европейская столица корги». Сегодня пушистые участники состязались в одиночном забеге на 25 метров и групповых забегах на 50 метров, решении головоломок, громкости лая и кто больше раз гавкнет за 10 секунд. Кроме того, состоялся конкурс костюмов, по итогам которого путем зрительского голосования будут определены три самых модных и нарядных песика.