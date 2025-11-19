Международный авиасалон Dubai Airshow 2025 в Дубае. Фотогалерея

В Дубае проходит международная выставка аэрокосмической и оборонной промышленности Dubai Airshow 2025. Мероприятие собрало около 1500 компаний из 115 стран в выставочном центре Dubai World Central. Участники демонстрируют посетителям последние инновации в области авиации, космоса и систем безопасности, а также проводят летные шоу.

Российскую экспозицию, включающую 850 образцов военной техники, представляют такие компании, как «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Рособоронэкспорт». Главным экспонатом стал многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, впервые показанный на Ближнем Востоке.