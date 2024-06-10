Мифические звери и цзунцзы. Как проходит Праздник драконьих лодок в Тайбэе

10 июня в Китае отмечают Праздник драконьих лодок, который символизирует наступления лета. Его происхождение, согласно одной из легенд, связано с поэтом и государственным деятелем Цюй Юанем, который жил с 343 по 278 гг. до н.э. Он несколько раз обращался к правителю с реформами против коррупции и политической деградации, но тот не слушал его, а заговор придворных привел к изгнанию Юаня. Позже поэт узнал, что царство захватили, бросился в реку и утонул. Узнав об этом, местные жители отправились к реке на лодках, чтобы попытаться спасти Юаня, попутно они бросали в воду рисовые клецки, чтобы рыба не съела его тело. Так и появился обычай устраивать соревнования на лодках-драконах и есть цзунцзы — треугольные конвертики из клейкого риса с различными начинками, завернутыми в листья тростника, бамбука или лотоса. Как проходит один из самых красочных праздников Китая — в фотогалерее RTVI.