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07.05.2024 / 20:51

Миграционный кризис в США. Фотографии репортеров AP, получивших Пулитцеровскую премию-2024

Гаитянские мигранты пробираются по воде, пересекая Дарьенский пробел
Гаитянские мигранты пробираются по воде, пересекая Дарьенский пробел
Ivan Valencia / AP

Репортеры Associated Press (AP), штатные фотографы Грег Булл, Эрик Гей, Фернандо Льяно, Марко Угарте и Эдуардо Вердуго, а также давние внештатные фотографы агентства Кристиан Чавес, Феликс Маркес и Иван Валенсия получили Пулитцеровскую премию и денежный приз в $15 тыс. за пронзительные снимки, повествующие о беспрецедентном миграционном кризисе и нелегком путешествии мигрантов через Латинскую Америку в США. RTVI публикует работы лауреатов Пулитцеровской премии за 2024 год в категории «Художественная фотография».

За последние пять лет в США прибыло более 10 миллионов мигрантов. Они приехали из разных стран, включая Венесуэлу и Эквадор, хотя раньше эти страны не были крупными источниками иммиграции.

Фотографы AP работали над тем, чтобы показать, сколько из этих мигрантов отправляются в свое путешествие через Дарьенский пролив, густые и бездорожные джунгли, которые находятся между Южной и Центральной Америкой. На одних кадрах мигранты посреди ночи набиваются в товарный поезд, идущий на север к границе с США, на других — располагаются во временном лагере из кустарника и веток.

Фотографии были сделаны в важные для истории моменты. Например, в мае 2023 года, когда были сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса, что позволило США быстро отказывать мигрантам или в сентябре того же года, когда резко возросло число людей, прибывающих на границу, что стало неожиданностью для иммиграционных властей и местных сообществ.

В совокупности снимки демонстрируют одну из крупнейших историй нашего времени, требующую от фотографов AP из разных стран большого усердия и сопереживания, отметил заместитель директора по сторитейлингу и фотографиям в Латинской Америке Рикардо Мазалан.

Мигранты отдыхают под пограничным знаком между Панамой и Колумбией
Ivan Valencia / AP

Мигранты, планирующие начать переход через Дарьенский пробел из Колумбии в Панаму в надежде добраться до США, собираются в лагере у тропы в Аканди, Колумбия
Ivan Valencia / AP

Гаитянские мигранты пробираются по воде, пересекая Дарьенский пробел
Ivan Valencia / AP

Мигранты идут через Дарьенский пробел к границе США
Ivan Valencia / AP

Венесуэльская мигрантка в Уэуэтоке, Мексика, смеется и шутит со своим мужем. Он только что подарил ей несколько цветов, собранных в траве у железнодорожных путей. Семья надеется сесть на товарный поезд, идущий на север и попасть к границе США
Eduardo Verdugo / AP

Мигранты из Центральной Америки, которые ехали в США на тракторном прицепе, задержаны мексиканскими иммиграционными агентами и членами Национальной гвардии в Веракрусе, Мексика, 23 июля 2023 года
Felix Marquez / AP

Мигранты едут в вагонах товарного поезда, идущего на север. Ирапуато, Мексика, 23 сентября 2023 года
Marco Ugarte / AP

Мигрант из Венесуэлы на берегу Рио-Гранде в Матаморосе, Мексика, 13 мая 2023 года
Fernando Llano / AP

Мигранты, пересекшие границу США из Мексики, проползают под колючей проволокой у реки Рио-Гранде. Игл-Пасс, штат Техас, 21 сентября 2023 года
Eric Gay / AP

Люди тянутся через пограничную стену за теплой одеждой, которую привезли волонтеры. Мигранты несколько дней жживут между двумя пограничными стенами, ожидая возможности попросить убежища. Сан-Диего, 12 мая 2023 года
Gregory Bull / AP

Мигранты пересекают Рио-Браво на надувном матрасе, чтобы попасть в США из Матамороса, Мексика, 9 мая 2023 года
Fernando Llano / AP

Группа мигрантов спит после пересечения границы. 10 мая 2023 года, недалеко от Джакумбы, Калифорния
Gregory Bull / AP

Мигранты переправляются через реку Рио-Гранде в Сьюдад-Хуарес, Мексика, 29 марта 2023 года
Christian Chavez / AP

Мигранты пересекли Рио-Гранде и въехали в США из Мексики. Теперь они рассчитывают пройти таможенный и пограничный контроль в Игл-Пасс, штат Техас, 23 сентября 2023 года
Eric Gay / AP

Венесуэльские мигранты машут флагом США в Матаморосе, Мексика, 12 мая 2023 года. За день до этого были сняты ограничения на предоставление убежища в связи с пандемией.
Fernando Llano / AP