Миграционный кризис в США. Фотографии репортеров AP, получивших Пулитцеровскую премию-2024

Репортеры Associated Press (AP), штатные фотографы Грег Булл, Эрик Гей, Фернандо Льяно, Марко Угарте и Эдуардо Вердуго, а также давние внештатные фотографы агентства Кристиан Чавес, Феликс Маркес и Иван Валенсия получили Пулитцеровскую премию и денежный приз в $15 тыс. за пронзительные снимки, повествующие о беспрецедентном миграционном кризисе и нелегком путешествии мигрантов через Латинскую Америку в США. RTVI публикует работы лауреатов Пулитцеровской премии за 2024 год в категории «Художественная фотография».

За последние пять лет в США прибыло более 10 миллионов мигрантов. Они приехали из разных стран, включая Венесуэлу и Эквадор, хотя раньше эти страны не были крупными источниками иммиграции.

Фотографы AP работали над тем, чтобы показать, сколько из этих мигрантов отправляются в свое путешествие через Дарьенский пролив, густые и бездорожные джунгли, которые находятся между Южной и Центральной Америкой. На одних кадрах мигранты посреди ночи набиваются в товарный поезд, идущий на север к границе с США, на других — располагаются во временном лагере из кустарника и веток.

Фотографии были сделаны в важные для истории моменты. Например, в мае 2023 года, когда были сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса, что позволило США быстро отказывать мигрантам или в сентябре того же года, когда резко возросло число людей, прибывающих на границу, что стало неожиданностью для иммиграционных властей и местных сообществ.

В совокупности снимки демонстрируют одну из крупнейших историй нашего времени, требующую от фотографов AP из разных стран большого усердия и сопереживания, отметил заместитель директора по сторитейлингу и фотографиям в Латинской Америке Рикардо Мазалан.