Миграционный кризис в США. Фотографии репортеров AP, получивших Пулитцеровскую премию-2024
Репортеры Associated Press (AP), штатные фотографы Грег Булл, Эрик Гей, Фернандо Льяно, Марко Угарте и Эдуардо Вердуго, а также давние внештатные фотографы агентства Кристиан Чавес, Феликс Маркес и Иван Валенсия получили Пулитцеровскую премию и денежный приз в $15 тыс. за пронзительные снимки, повествующие о беспрецедентном миграционном кризисе и нелегком путешествии мигрантов через Латинскую Америку в США. RTVI публикует работы лауреатов Пулитцеровской премии за 2024 год в категории «Художественная фотография».
За последние пять лет в США прибыло более 10 миллионов мигрантов. Они приехали из разных стран, включая Венесуэлу и Эквадор, хотя раньше эти страны не были крупными источниками иммиграции.
Фотографы AP работали над тем, чтобы показать, сколько из этих мигрантов отправляются в свое путешествие через Дарьенский пролив, густые и бездорожные джунгли, которые находятся между Южной и Центральной Америкой. На одних кадрах мигранты посреди ночи набиваются в товарный поезд, идущий на север к границе с США, на других — располагаются во временном лагере из кустарника и веток.
Фотографии были сделаны в важные для истории моменты. Например, в мае 2023 года, когда были сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса, что позволило США быстро отказывать мигрантам или в сентябре того же года, когда резко возросло число людей, прибывающих на границу, что стало неожиданностью для иммиграционных властей и местных сообществ.
В совокупности снимки демонстрируют одну из крупнейших историй нашего времени, требующую от фотографов AP из разных стран большого усердия и сопереживания, отметил заместитель директора по сторитейлингу и фотографиям в Латинской Америке Рикардо Мазалан.
Мигранты отдыхают под пограничным знаком между Панамой и Колумбией Ivan Valencia / AP
Мигранты, планирующие начать переход через Дарьенский пробел из Колумбии в Панаму в надежде добраться до США, собираются в лагере у тропы в Аканди, Колумбия Ivan Valencia / AP
Гаитянские мигранты пробираются по воде, пересекая Дарьенский пробел Ivan Valencia / AP
Мигранты идут через Дарьенский пробел к границе США Ivan Valencia / AP
Венесуэльская мигрантка в Уэуэтоке, Мексика, смеется и шутит со своим мужем. Он только что подарил ей несколько цветов, собранных в траве у железнодорожных путей. Семья надеется сесть на товарный поезд, идущий на север и попасть к границе США Eduardo Verdugo / AP
Мигранты из Центральной Америки, которые ехали в США на тракторном прицепе, задержаны мексиканскими иммиграционными агентами и членами Национальной гвардии в Веракрусе, Мексика, 23 июля 2023 года Felix Marquez / AP
Мигранты едут в вагонах товарного поезда, идущего на север. Ирапуато, Мексика, 23 сентября 2023 года Marco Ugarte / AP
Мигрант из Венесуэлы на берегу Рио-Гранде в Матаморосе, Мексика, 13 мая 2023 года Fernando Llano / AP
Мигранты, пересекшие границу США из Мексики, проползают под колючей проволокой у реки Рио-Гранде. Игл-Пасс, штат Техас, 21 сентября 2023 года Eric Gay / AP
Люди тянутся через пограничную стену за теплой одеждой, которую привезли волонтеры. Мигранты несколько дней жживут между двумя пограничными стенами, ожидая возможности попросить убежища. Сан-Диего, 12 мая 2023 года Gregory Bull / AP
Мигранты пересекают Рио-Браво на надувном матрасе, чтобы попасть в США из Матамороса, Мексика, 9 мая 2023 года Fernando Llano / AP
Группа мигрантов спит после пересечения границы. 10 мая 2023 года, недалеко от Джакумбы, Калифорния Gregory Bull / AP
Мигранты переправляются через реку Рио-Гранде в Сьюдад-Хуарес, Мексика, 29 марта 2023 года Christian Chavez / AP
Мигранты пересекли Рио-Гранде и въехали в США из Мексики. Теперь они рассчитывают пройти таможенный и пограничный контроль в Игл-Пасс, штат Техас, 23 сентября 2023 года Eric Gay / AP
Венесуэльские мигранты машут флагом США в Матаморосе, Мексика, 12 мая 2023 года. За день до этого были сняты ограничения на предоставление убежища в связи с пандемией. Fernando Llano / AP