Мигрант из Афганистана протаранил толпу в Мюнхене. Фото дня

13 февраля 2025 года, Мюнхен, Германия. Полицейские и экстренные службы стоят возле поврежденного автомобиля, который въехал в участников забастовки, которые требовали повышения зарплат. По предварительным данным, пострадали 28 человек, включая детей. Полиция задержала водителя, им оказался 24-летний афганец Фархад Н., уроженец Афганистана. В Германию он приехал в конце 2016 года, его просьба о предоставлении убежища ранее была отклонена. Инцидент произошел за день до начала Мюнхенской конференции по безопасности, на которую съезжаются многие представители иностранных правительств.