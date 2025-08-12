Мигранты пытаются нелегально переправиться через Ла-Манш в Британию. Фото дня

Франция, Гравлин, 12 августа 2025 года. Семьи мигрантов заходят в море, пытаясь сесть в небольшую лодку. С момента прихода к власти лейбористов в июле прошлого года через Ла-Манш на небольших лодках переправились уже более 50 000 мигрантов. На прошлой неделе Великобритания и Франция приступили к выполнению договора «один на один», подписанного во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в июле. Цель соглашения — сократить нелегальную миграцию через Ла-Манш. В рамках пилотной схемы часть нелегалов, прибывающих в Великобританию на небольших лодках, будет возвращена во Францию в обмен на такое же количество легальных соискателей убежища, которые могут иметь семейные связи в Великобритании.