Мигранты рискуют жизнью ради возможности оказаться в США. Фотогалерея
Избрание Дональда Трампа на пост президента США вызвало у мигрантов опасения относительно массовых депортаций. Победивший на выборах республиканец уже заявил о намерении после вступления в должность главы государства провести масштабную кампанию по высылке нелегальных мигрантов. По данным исследовательского центра Pew Research Center, в США проживает по меньшей мере 11 миллионов человек, не имеющих документов. Какая обстановка царит в Бахо-Чикито — первом панамском городе, куда прибывают незаконные мигранты после пересечения Дарьинского прохода, опасной границы, разделяющей Панаму и Колумбию, после известий о возвращении Трампа в Белый дом — в галерее RTVI.
Панамская полиция проверяет сумки мигрантов, прибывших в панамский город Бахо-Чикито после пересечения Дарьенского пробела из Колумбии Matias Delacroix / AP
Обувь, оставленная мигрантами, лежит вдоль реки Тукеса в Бахо-Чикито, Панама, после высадки из лодок, на которых они переправились через Дарьенский канал из Колумбии Matias Delacroix / AP
Франциско Дуран и его жена, оба из Венесуэлы, отдыхают в палатке в Бахо-Чикито, Панама, куда прибывают мигранты после пересечения Дарьенского коридора Matias Delacroix / AP
Панамский пограничник разговаривает с колумбийскими мигрантами, Бахо-Чикито, Панама Matias Delacroix / AP
Мигранты идут вдоль реки Тукеса в направлении Бахо-Чикито после пересечения Дарьенского коридора Matias Delacroix / AP
Мигранты ждут посадки на катер панамской пограничной полиции вдоль реки Тукеса в направлении Бахо-Чикито, Панама, после того, как их ограбили вооруженные люди после пересечения Дарьенского коридора Matias Delacroix / AP
Стервятники рядом с человеческим трупом на берегу реки Тукеса, недалеко от Бахо-Чикито, Панама Matias Delacroix / AP
Венесуэльские мигранты обнимаются по прибытии в Бахо-Чикито, после того как панамская пограничная полиция обнаружила их вдоль реки Тукеса, ограбленных вооруженными людьми Matias Delacroix / AP
Мигранты переходят реку Тукеса в районе Бахо-Чикито, Панама Matias Delacroix / AP
Венесуэльский мигрант Альваро Кальдерини несет свою племянницу через реку недалеко от Бахо-Чикито, Панама Matias Delacroix / AP
Панамская пограничная полиция патрулирует лодку, перевозящую мигрантов, которые пересекли Дарьенский коридор из Колумбии и направляются на север в США, через реку Тукеса Matias Delacroix / AP
Мигранты выстраиваются в очередь на посадку в лодки, чтобы продолжить свое путешествие на север в надежде добраться до Соединенных Штатов Matias Delacroix / AP
Ангольский мигрант смотрит на панамского офицера в пункте приема мигрантов, Лахас Бланкас, Панама Matias Delacroix / AP
Паспорта мигрантов из Бангладеш лежат на столе в иммиграционном пункте в Лахас Бланкас, Панама Matias Delacroix / AP
Офицер показывает удостоверение личности мигранта на иммиграционном посту в Лахас Бланкас, Панама Matias Delacroix / AP
Китайская мигрантка Мяо Ся (справа), держит свою дочь Сиаруи Лю на иммиграционном посту в Лахас Бланкас, Панама Matias Delacroix / AP
Непальский мигрант Сабин Кхадка отдыхает под деревом в Лахас Бланкас, Панама Matias Delacroix / AP
Мигранты ждут своей очереди у иммиграционного пункта в Лахас Бланкас, Панама Matias Delacroix / AP
Венесуэльский мигрант Джоана Акоста держит своего сына Эйтана перед посадкой в автобус на границе с Коста-Рикой в Лахас Бланкас, Панама Matias Delacroix / AP
Мигранты у иммиграционного пункта в Лахас Бланкас, Панама Matias Delacroix / AP