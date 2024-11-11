Мигранты рискуют жизнью ради возможности оказаться в США. Фотогалерея

Избрание Дональда Трампа на пост президента США вызвало у мигрантов опасения относительно массовых депортаций. Победивший на выборах республиканец уже заявил о намерении после вступления в должность главы государства провести масштабную кампанию по высылке нелегальных мигрантов. По данным исследовательского центра Pew Research Center, в США проживает по меньшей мере 11 миллионов человек, не имеющих документов. Какая обстановка царит в Бахо-Чикито — первом панамском городе, куда прибывают незаконные мигранты после пересечения Дарьинского прохода, опасной границы, разделяющей Панаму и Колумбию, после известий о возвращении Трампа в Белый дом — в галерее RTVI.