22.10.2025 / 17:53

Микрочудеса. Объявлены победители конкурса Nikon Small World

Компания Nikon Instruments Inc. объявила победителей 51-го ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World.

Первое место занял китайский энтомолог Чжан Ю с уникальной фотографией рисового долгоносика, сидящего на зерне. На снимке запечатлено насекомое с полностью расправленными крыльями. Жюри отметило, что его работа сочетает в себе художественность и научную строгость.

Выбор масштаба изображения подчеркивает реальный размер насекомого и одновременно иллюстрирует его экологическую роль как вредителя, поражающего семена нескольких сельскохозяйственных культур. Используя среднеформатную камеру в сочетании с 5-кратным микроскопическим объективом, Ю сделал более сотни изображений для фокусировки и обрабатывал снимок около двух недель.

Колонии Volvox в капле воды. Эти организмы обитают в стоячих пресных водоёмах и при массовом размножении вызывают «цветение» воды, окрашивая её в зелёный цвет
Dr. Jan Rosenboom / Nikon Small World 2025

Пыльца в паутине садового паука
John-Oliver Dum / Nikon Small World 2025

Клетки сердечной мышцы с конденсированными хромосомами после деления клеток
Dr. James Hayes / Vanderbilt University / Nikon Small World 2025

Споры (сине-фиолетовые структуры) небольшого тропического папоротника Ceratopteris richardii
Dr. Igor Siwanowicz / Howard Hughes Medical Institute / Nikon Small World 2025

Клетки печени крысы
Dr. Francisco Lázaro-Diéguez / Albert Einstein College of Medicine / Nikon Small World 2025

Сенсорные нейроны, меченные для отображения тубулина и актина
Stella Whittaker / National Institutes of Health / National Institute of Neurological Disorders and Stroke Bethesda / Nikon Small World 2025

Пыльца мальвы, зараженная нитчатым грибком
Dr. Igor Siwanowicz / Howard Hughes Medical Institute / Nikon Small World 2025

Грибок Talaromyces purpureogenus, известный своим красным рассеянным пигментом
Wim van Egmond / Micropolitan Museum/ Nikon Small World 2025

Клетки сердечной мышцы (полученные из iPSC) с конденсированными хромосомами в метафазе
Dr. Dylan Burnette & Dr. James Hayes / Vanderbilt University / Nikon Small World 2025

Трихомы (волоскообразные наросты) подсолнечника
Marek Miś / Nikon Small World 2025

Актиновый цитоскелет (голубой) и эндоплазматический ретикулум (красный), клетки рака мозга мыши
Halli Lindamood & Eric Vitriol / Augusta University / Nikon Small World 2025

Слизевик Arcyria major, выделяющий споры
Henri Koskinen / Helsinki University/ Nikon Small World 2025

Екатерина Дериглазова