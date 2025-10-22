Микрочудеса. Объявлены победители конкурса Nikon Small World

Компания Nikon Instruments Inc. объявила победителей 51-го ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World.

Первое место занял китайский энтомолог Чжан Ю с уникальной фотографией рисового долгоносика, сидящего на зерне. На снимке запечатлено насекомое с полностью расправленными крыльями. Жюри отметило, что его работа сочетает в себе художественность и научную строгость.

Выбор масштаба изображения подчеркивает реальный размер насекомого и одновременно иллюстрирует его экологическую роль как вредителя, поражающего семена нескольких сельскохозяйственных культур. Используя среднеформатную камеру в сочетании с 5-кратным микроскопическим объективом, Ю сделал более сотни изображений для фокусировки и обрабатывал снимок около двух недель.