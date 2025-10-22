Микрочудеса. Объявлены победители конкурса Nikon Small World
Компания Nikon Instruments Inc. объявила победителей 51-го ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World.
Первое место занял китайский энтомолог Чжан Ю с уникальной фотографией рисового долгоносика, сидящего на зерне. На снимке запечатлено насекомое с полностью расправленными крыльями. Жюри отметило, что его работа сочетает в себе художественность и научную строгость.
Выбор масштаба изображения подчеркивает реальный размер насекомого и одновременно иллюстрирует его экологическую роль как вредителя, поражающего семена нескольких сельскохозяйственных культур. Используя среднеформатную камеру в сочетании с 5-кратным микроскопическим объективом, Ю сделал более сотни изображений для фокусировки и обрабатывал снимок около двух недель.
Колонии Volvox в капле воды. Эти организмы обитают в стоячих пресных водоёмах и при массовом размножении вызывают «цветение» воды, окрашивая её в зелёный цвет Dr. Jan Rosenboom / Nikon Small World 2025
Пыльца в паутине садового паука John-Oliver Dum / Nikon Small World 2025
Клетки сердечной мышцы с конденсированными хромосомами после деления клеток Dr. James Hayes / Vanderbilt University / Nikon Small World 2025
Споры (сине-фиолетовые структуры) небольшого тропического папоротника Ceratopteris richardii Dr. Igor Siwanowicz / Howard Hughes Medical Institute / Nikon Small World 2025
Клетки печени крысы Dr. Francisco Lázaro-Diéguez / Albert Einstein College of Medicine / Nikon Small World 2025
Сенсорные нейроны, меченные для отображения тубулина и актина Stella Whittaker / National Institutes of Health / National Institute of Neurological Disorders and Stroke Bethesda / Nikon Small World 2025
Пыльца мальвы, зараженная нитчатым грибком Dr. Igor Siwanowicz / Howard Hughes Medical Institute / Nikon Small World 2025
Грибок Talaromyces purpureogenus, известный своим красным рассеянным пигментом Wim van Egmond / Micropolitan Museum/ Nikon Small World 2025
Клетки сердечной мышцы (полученные из iPSC) с конденсированными хромосомами в метафазе Dr. Dylan Burnette & Dr. James Hayes / Vanderbilt University / Nikon Small World 2025
Трихомы (волоскообразные наросты) подсолнечника Marek Miś / Nikon Small World 2025
Актиновый цитоскелет (голубой) и эндоплазматический ретикулум (красный), клетки рака мозга мыши Halli Lindamood & Eric Vitriol / Augusta University / Nikon Small World 2025
Слизевик Arcyria major, выделяющий споры Henri Koskinen / Helsinki University/ Nikon Small World 2025