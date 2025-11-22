Визуал
22.11.2025 / 11:08

«Мисс Вселенная 2025» и ледяные скульптуры: прошедшая неделя в фотографиях

Джек Хакни из Hamiltons Ice Sculptors наносит финальные штрихи на ледяную скульптуру единорога на рождественской ярмарке в Эдинбурге, Шотландия
Jeff J Mitchell / Getty Images

Аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2025, ежегодный парад такс в Париже, производство стеклянных новогодних игрушек, конкурс «Мисс Вселенная 2025» и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

Кристина Ливингстон (в центре), одетая в надувной костюм кальмара, слушает выступающего активиста на площади Алта-Плаза во время акции «Люди важнее миллиардеров» в Сан-Франциско, США
Stephen Lam / San Francisco Chronicle via Getty Images

Такса в костюме Вуди из «Истории игрушек» гуляет со своим хозяином вдоль берегов Сены во время шестого ежегодного «Парижского колбасного парада». В мероприятии приняли участие тысячи такс и их владельцев, чтобы собрать средства на поддержку программы адаптации этих собак
Kiran Ridley / Getty Images

Верующие зажигают масляные лампы во время молитвы в честь Рахер Упобаш — индуистского фестиваля, который включает в себя дневной пост и ночную молитву. Западная Бенгалия, Индия
Bikas Das / AP

Туристы на обзорной площадке в живописном районе Шэньсяньцзю в Тайчжоу, Китай
Wang Huabin / VCG via Getty Images

Демонстрант бросает жестяную банку в полицейских во время акции протеста против правительства в Мехико. В демонстрации приняли участие около 17 тыс. человек, требуя большей безопасности и лучших возможностей для молодежи
Rodrigo del Río / ObturadorMX / Getty Images

Рыбак сушит рыбу в Ляньюньгане, провинция Цзянсу, Китай
VCG / VCG via Getty Images

Пилотажная группа ВВС ОАЭ «Аль-Фурсан» во время выступления на авиашоу в рамках международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2025
Ali Haider / EPA / TASS

Палестинские дети играют в импровизированном лагере для перемещенных людей в Завайде, центральная часть сектора Газа
Abdel Kareem Hana / AP

Производство новогодних игрушек в стеклодувном цеху на фабрике «Коломеев». Новозыбков, Брянская область
Валерия Калугина / ТАСС

Производство новогодних игрушек в стеклодувном цеху на фабрике «Коломеев». Новозыбков, Брянская область
Валерия Калугина / ТАСС

Участники перед началом соревнований по парусному спорту «Большой Кубок Сибири 2025». Бердск, Новосибирская область
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Люди перемещаются по затопленной улице в Нячанге, Вьетнам. По данным государственных СМИ, как минимум 40 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в четырех провинциях на юге и в центре Вьетнама
EPA / TASS

IV Международный форум «Содружество моды» в Таврическом дворце, Санкт-Петербург
Петр Ковалев / ТАСС

Мисс Мексика Фатима Бош (в центре) принимает поздравления от других участниц после победы на конкурсе «Мисс Вселенная 2025»
Sakchai Lalit / AP

Пожарно-тактические учения по тушению пожаров в высотных зданиях в Екатеринбурге. Вертолет Ми-8 МЧС России во время спасения условного пострадавшего
Донат Сорокин / ТАСС