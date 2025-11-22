«Мисс Вселенная 2025» и ледяные скульптуры: прошедшая неделя в фотографиях
Аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2025, ежегодный парад такс в Париже, производство стеклянных новогодних игрушек, конкурс «Мисс Вселенная 2025» и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Кристина Ливингстон (в центре), одетая в надувной костюм кальмара, слушает выступающего активиста на площади Алта-Плаза во время акции «Люди важнее миллиардеров» в Сан-Франциско, США Stephen Lam / San Francisco Chronicle via Getty Images
Такса в костюме Вуди из «Истории игрушек» гуляет со своим хозяином вдоль берегов Сены во время шестого ежегодного «Парижского колбасного парада». В мероприятии приняли участие тысячи такс и их владельцев, чтобы собрать средства на поддержку программы адаптации этих собак Kiran Ridley / Getty Images
Верующие зажигают масляные лампы во время молитвы в честь Рахер Упобаш — индуистского фестиваля, который включает в себя дневной пост и ночную молитву. Западная Бенгалия, Индия Bikas Das / AP
Туристы на обзорной площадке в живописном районе Шэньсяньцзю в Тайчжоу, Китай Wang Huabin / VCG via Getty Images
Демонстрант бросает жестяную банку в полицейских во время акции протеста против правительства в Мехико. В демонстрации приняли участие около 17 тыс. человек, требуя большей безопасности и лучших возможностей для молодежи Rodrigo del Río / ObturadorMX / Getty Images
Рыбак сушит рыбу в Ляньюньгане, провинция Цзянсу, Китай VCG / VCG via Getty Images
Пилотажная группа ВВС ОАЭ «Аль-Фурсан» во время выступления на авиашоу в рамках международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2025 Ali Haider / EPA / TASS
Палестинские дети играют в импровизированном лагере для перемещенных людей в Завайде, центральная часть сектора Газа Abdel Kareem Hana / AP
Производство новогодних игрушек в стеклодувном цеху на фабрике «Коломеев». Новозыбков, Брянская область Валерия Калугина / ТАСС
Участники перед началом соревнований по парусному спорту «Большой Кубок Сибири 2025». Бердск, Новосибирская область Кирилл Кухмарь / ТАСС
Люди перемещаются по затопленной улице в Нячанге, Вьетнам. По данным государственных СМИ, как минимум 40 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в четырех провинциях на юге и в центре Вьетнама EPA / TASS
IV Международный форум «Содружество моды» в Таврическом дворце, Санкт-Петербург Петр Ковалев / ТАСС
Мисс Мексика Фатима Бош (в центре) принимает поздравления от других участниц после победы на конкурсе «Мисс Вселенная 2025» Sakchai Lalit / AP
Пожарно-тактические учения по тушению пожаров в высотных зданиях в Екатеринбурге. Вертолет Ми-8 МЧС России во время спасения условного пострадавшего Донат Сорокин / ТАСС