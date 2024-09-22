Многотысячные протесты против Макрона прошли во Франции. Фотогалерея

В Париже и других французских городах состоялись массовые акции протеста против президента страны Эмманюэля Макрона. Тысячи людей вышли на улицы требовать его отставки. Причиной стал отказ главы государства назначить премьер-министром кандидата от левого и экологического альянса «Новый народный фронт» Луи Касте. Вместо него правительство будет формировать правоцентрист Мишель Барнье.

Протестующие обвинили Макрона в том, что он проигнорировал итоги состоявшихся в стране выборов, и собирали подписи под петицией о его отставке. Они также требовали повысить минимальную заработную плату до 1,6 тысячи евро и снизить пенсионный возраст до 60 лет.

Среди участников протестных маршей были депутаты от левого движения «Непокоренная Франция», активисты «желтых жилетов» и пропалестинские активисты, некоторые нарядились в костюмы королей в знак протеста против власти Макрона.