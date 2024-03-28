Визуал
28.03.2024 / 08:01

«Мой папа — водитель школьного автобуса». Фотопроект Яны Пирожковой

«Мой папа — водитель школьного автобуса». Фотопроект Яны Пирожковой
Яна Пирожок

Фотограф Яна Пирожок (Пирожкова) поехала в родную деревню, чтобы снять проект о сельской школе. Яна надеялась найти, зафиксировать образы детства и осмыслить свой школьный опыт. В процессе изначальная задумка начала меняться, расширяться, и в итоге фокус внимания сместился на взаимоотношения с отцом.

Вот как описывает полученный опыт сама Яна Пирожок:

Мой папа — водитель школьного автобуса. Он сейчас на пенсии, но продолжает работать. Папа ездит по маленьким деревням, где нет школ, забирает детей и везет их в среднюю школу в ближайшее село (Пермский край, Урал). Я сделала несколько попыток уговорить его взять меня с собой на работу, но он противился, считая, что я занимаюсь несерьезной работой (фотографией) и что в его работе также нет ничего, что заслуживало бы внимания. Ушел месяц на долгие разговоры с ним, в которых незаметно для нас происходила магия сближения — мы начали узнавать друг друга. И вот однажды папа подошел ко мне: «Завтра, Яна, собирайся на работу. Вставать в 6 утра, опаздывать нельзя. Оденься теплее, утром холодно. С директором школы я договорился — тебе разрешено снимать что угодно и когда угодно на территории школы».

Я ездила с ним на работу всего неделю, но это были одни из лучших, прекрасных дней в моей жизни. Дорогой мы проезжали поля и пастбища, и папа неожиданно подключался к моему проекту и начинал его «курировать», сбавлял скорость у стада с коровами или поля с тюками сена и кричал мне в салон автобуса: «Яна, снимай! Красота!». Или когда папа узнал, что я хочу сделать пару кадров школьной столовой и портреты поваров, он сказал — «жди здесь!», а сам ушел договариваться на счет поварских колпаков — «чтоб красивые в кадре были! это же искусство!». Эта история помогла мне справиться с травмирующими меня воспоминаниями о сельской школе, через наблюдения за детьми и общение с ними — такой любви от других детей не было в моей школе детства, мои одноклассники устраивали мне бойкот, отвергали меня, я была чужой в своей школе, объектом. Мои отношения с папой изменились: мы сблизились, узнали и открылись друг другу.

Этот опыт подарил мне возможность познать субъектно-субъектные отношения, где нет иерархии, где каждый — и родитель, и учитель, и школьник — равны.

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок

Яна Пирожок