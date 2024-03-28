«Мой папа — водитель школьного автобуса». Фотопроект Яны Пирожковой

Фотограф Яна Пирожок (Пирожкова) поехала в родную деревню, чтобы снять проект о сельской школе. Яна надеялась найти, зафиксировать образы детства и осмыслить свой школьный опыт. В процессе изначальная задумка начала меняться, расширяться, и в итоге фокус внимания сместился на взаимоотношения с отцом.

Вот как описывает полученный опыт сама Яна Пирожок:

Мой папа — водитель школьного автобуса. Он сейчас на пенсии, но продолжает работать. Папа ездит по маленьким деревням, где нет школ, забирает детей и везет их в среднюю школу в ближайшее село (Пермский край, Урал). Я сделала несколько попыток уговорить его взять меня с собой на работу, но он противился, считая, что я занимаюсь несерьезной работой (фотографией) и что в его работе также нет ничего, что заслуживало бы внимания. Ушел месяц на долгие разговоры с ним, в которых незаметно для нас происходила магия сближения — мы начали узнавать друг друга. И вот однажды папа подошел ко мне: «Завтра, Яна, собирайся на работу. Вставать в 6 утра, опаздывать нельзя. Оденься теплее, утром холодно. С директором школы я договорился — тебе разрешено снимать что угодно и когда угодно на территории школы».

Я ездила с ним на работу всего неделю, но это были одни из лучших, прекрасных дней в моей жизни. Дорогой мы проезжали поля и пастбища, и папа неожиданно подключался к моему проекту и начинал его «курировать», сбавлял скорость у стада с коровами или поля с тюками сена и кричал мне в салон автобуса: «Яна, снимай! Красота!». Или когда папа узнал, что я хочу сделать пару кадров школьной столовой и портреты поваров, он сказал — «жди здесь!», а сам ушел договариваться на счет поварских колпаков — «чтоб красивые в кадре были! это же искусство!». Эта история помогла мне справиться с травмирующими меня воспоминаниями о сельской школе, через наблюдения за детьми и общение с ними — такой любви от других детей не было в моей школе детства, мои одноклассники устраивали мне бойкот, отвергали меня, я была чужой в своей школе, объектом. Мои отношения с папой изменились: мы сблизились, узнали и открылись друг другу.

Этот опыт подарил мне возможность познать субъектно-субъектные отношения, где нет иерархии, где каждый — и родитель, и учитель, и школьник — равны.