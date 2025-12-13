Молитвы, свечи и паломники: как в Мексике отмечают праздник Девы Марии Гваделупской
12 декабря в Мексике отмечается праздник Девы Марии Гваделупской — одно из важнейших религиозных событий в республике, посвященное покровительнице страны.
Согласно католическому преданию, в декабре 1531 года Дева Мария явилась индейцу Хуану Диего на холме Тепеяк близ Мехико, оставив чудесное изображение на его плаще.
В этот день миллионы паломников со всей Латинской Америки стекаются к Базилике Богоматери Гваделупской в Мехико — одному из самых посещаемых христианских святилищ в мире, где, по разным оценкам, собирается от 10 до 13 млн человек.
Празднования включают торжественные мессы, красочные процессии с цветами и традиционными танцами, исполнение «Лас Маньянитас» (традиционной мексиканской песни-поздравления) в сопровождении оркестров мариачи, а также подношение роз — символа явления Богоматери. Для мексиканцев этот праздник объединяет католическую веру с национальной идентичностью и знаменует начало рождественского сезона. Как прошло это знаменательное событие — в фотогалерее RTVI.
Паломники идут к базилике Девы Марии Гваделупской в канун ее праздника Claudia Rosel / AP
Тысячи паломников идут пешком, едут на велосипедах и автомобилях по проспекту Сарагоса. Большинство из них прибыли из штата Пуэбла, где особенно почитают Деву Гваделупскую. Josue Perez / ZUMA / TASS
Большинство пилигримов несет с собой или на себе богато украшенные изображения Пресвятой Девы Carlos Santiago / Eyepix Group / TASS
Josue Perez / ZUMA / TASS
Пилигримы на проспекте Сарагоса в Мехико Carlos Santiago / Eyepix Group / TASS
Папа Лев XIV служит мессу в память о Пресвятой Деве Гваделупской в базилике Святого Петра, Ватикан. Fabio Frustaci / EPA / TASS
Кружки с изображением Девы Марии на рынке рядом с базиликой Богоматери Гваделупской в Мехико в день ее праздника Jon Orbach / AP
Девушки в платках с изображением Девы Гваделупской в день ее праздника у церкви в муниципалитете Сан-Исидро-Буэн-Сусесо, Тласкала, Мексика Marco Ugarte / AP
Тереза Моралес молится в Старой базилике Пресвятой Богородицы Гваделупской в Мехико Claudia Rosel / AP
Верующие несут изображения Пресвятой Девы Claudia Rosel / AP
Свечи, оставленные паломниками перед базиликой Богоматери Гваделупской в Мехико Jon Orbach / AP