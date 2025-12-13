Молитвы, свечи и паломники: как в Мексике отмечают праздник Девы Марии Гваделупской

12 декабря в Мексике отмечается праздник Девы Марии Гваделупской — одно из важнейших религиозных событий в республике, посвященное покровительнице страны.

Согласно католическому преданию, в декабре 1531 года Дева Мария явилась индейцу Хуану Диего на холме Тепеяк близ Мехико, оставив чудесное изображение на его плаще.

В этот день миллионы паломников со всей Латинской Америки стекаются к Базилике Богоматери Гваделупской в Мехико — одному из самых посещаемых христианских святилищ в мире, где, по разным оценкам, собирается от 10 до 13 млн человек.

Празднования включают торжественные мессы, красочные процессии с цветами и традиционными танцами, исполнение «Лас Маньянитас» (традиционной мексиканской песни-поздравления) в сопровождении оркестров мариачи, а также подношение роз — символа явления Богоматери. Для мексиканцев этот праздник объединяет католическую веру с национальной идентичностью и знаменует начало рождественского сезона. Как прошло это знаменательное событие — в фотогалерее RTVI.