13.12.2025 / 19:23

Молитвы, свечи и паломники: как в Мексике отмечают праздник Девы Марии Гваделупской

Jon Orbach / AP

12 декабря в Мексике отмечается праздник Девы Марии Гваделупской — одно из важнейших религиозных событий в республике, посвященное покровительнице страны.

Согласно католическому преданию, в декабре 1531 года Дева Мария явилась индейцу Хуану Диего на холме Тепеяк близ Мехико, оставив чудесное изображение на его плаще.

В этот день миллионы паломников со всей Латинской Америки стекаются к Базилике Богоматери Гваделупской в Мехико — одному из самых посещаемых христианских святилищ в мире, где, по разным оценкам, собирается от 10 до 13 млн человек.

Празднования включают торжественные мессы, красочные процессии с цветами и традиционными танцами, исполнение «Лас Маньянитас» (традиционной мексиканской песни-поздравления) в сопровождении оркестров мариачи, а также подношение роз — символа явления Богоматери. Для мексиканцев этот праздник объединяет католическую веру с национальной идентичностью и знаменует начало рождественского сезона. Как прошло это знаменательное событие — в фотогалерее RTVI.

Паломники идут к базилике Девы Марии Гваделупской в канун ее праздника
Claudia Rosel / AP

Тысячи паломников идут пешком, едут на велосипедах и автомобилях по проспекту Сарагоса. Большинство из них прибыли из штата Пуэбла, где особенно почитают Деву Гваделупскую.
Josue Perez / ZUMA / TASS

Большинство пилигримов несет с собой или на себе богато украшенные изображения Пресвятой Девы
Carlos Santiago / Eyepix Group / TASS

Josue Perez / ZUMA / TASS

Пилигримы на проспекте Сарагоса в Мехико
Carlos Santiago / Eyepix Group / TASS

Папа Лев XIV служит мессу в память о Пресвятой Деве Гваделупской в базилике Святого Петра, Ватикан.
Fabio Frustaci / EPA / TASS

Кружки с изображением Девы Марии на рынке рядом с базиликой Богоматери Гваделупской в Мехико в день ее праздника
Jon Orbach / AP

Девушки в платках с изображением Девы Гваделупской в день ее праздника у церкви в муниципалитете Сан-Исидро-Буэн-Сусесо, Тласкала, Мексика
Marco Ugarte / AP

Тереза Моралес молится в Старой базилике Пресвятой Богородицы Гваделупской в Мехико
Claudia Rosel / AP

Верующие несут изображения Пресвятой Девы
Claudia Rosel / AP

Свечи, оставленные паломниками перед базиликой Богоматери Гваделупской в Мехико
Jon Orbach / AP